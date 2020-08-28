美兩棲突擊艦疑現蹤台灣東部外海 中方公布衛星圖

2020-08-29 00:37:56

中方從衛星影像發現，美利堅號兩棲突擊艦 （USS America LHA-6）27日疑似出現在台灣東部外海。（法新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國加大巡弋西太平洋、南海頻率，中方28日指出，美利堅號兩棲突擊艦 （USS America LHA-6）27日疑似被衛星捕捉到出現在台灣東部外海；美國陸軍「阿提米絲」（ARTEMIS）偵察機，2架P-8A海神式海上巡邏機28日也非別出現在台灣北方、南方空域。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）28日深夜在推特指出，1艘疑似為美國海軍美利堅號兩棲突擊艦，27日出現在台灣東部外海。據了解，該軍艦目前持續進行任務，並不定時透過臉書粉絲專頁發布相關照片、影片。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台提到，美國陸軍「阿提米絲」（ARTEMIS）偵察機28日出現在中國東海防空識別區範圍內，位於台灣北方外海處。而C-2灰狗式運輸機前往駐日美軍基地，這意味著雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）可能已經從關島離開。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台表示，美軍在颱風過境後，在南海的軍事活躍程度再度上升，28日派出2架P-8A海神式海上巡邏機通過巴士海峽，在台灣南方的南海地區進行任務。

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