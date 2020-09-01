美國解密電報更新對台政策 史達偉：中國習慣扭曲歷史事實

美國國務院亞太助卿史達偉（見圖）指出，中國習慣扭曲歷史事實，美國昨天正式解密兩則電報，僅是「被迫」更新對台政策。（路透資料照）

2020-09-01 20:35:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨天（8月31日）正式解密兩則電報，一則為美國對1982年《八一七聯合公報》的對台軍售解釋，另一個是對台「六項保證」；對此，美國國務院亞太助卿史達偉（David R. Stilwell）指出，中國習慣扭曲歷史事實，美國僅是「被迫」更新對台政策。

根據《美國之音》報導，美國在台協會（AIT）昨日在官網公布兩則與「八一七公報」及「六項保證」電報的影像檔案和全文文字，史達偉在傳統基金會台美經濟論壇指出，繼去年解密雷根（Ronald Reagan）總統「六項保證」備忘錄後，美國政府又將兩個與台灣有關的機密電報解密，他鼓勵大家到美國在台協會網站上去看這兩個電報的內容。

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史達偉說，回顧像這樣的歷史極為重要，「因為北京有一個習慣要扭曲（distort）它，因此我們應該盡可能經常回去查閱那些事實，那些事實很清楚。美國長期以來維持『一個中國政策』，這不同於北京的『一個中國原則』，中國共產黨在『一中原則』下宣示對台灣的主權，美國對台灣的主權不持立場」。

史達偉表示， 「美國的根本利益，是如北京所承諾的，台灣問題（the Taiwan question）必須在不受脅迫並以台海兩岸人民都能接受的方式下和平解決」，與此同時，美國也和台北維持「廣泛、緊密和友善的非官方關係」，包括依據《台灣關係法》承諾協助台灣自衛。

史達偉強調，美國完全沒有改變長期以來的政策，美國是在與台灣的交往上，「做一些非常重要的更新，以更好地反映那些政策，並對形勢的變化作出回應，那些調整非常重要，不過仍然在我們的『一個中國政策』界線內」。

針對美國「被迫」（compelled）更新對台政策的原因，史達偉指出，首先是中國對地區和平穩定與日俱增的威脅，中共對台灣的外交孤立、軍事威脅、網絡攻擊和經濟施壓等行動，挑戰西太平洋的和平穩定，而地區和平穩定是美國的重大利益，「讓我們搞清楚，這些破壞穩定的行動是來自北京，不是台北或華盛頓」。

史達偉說，其次是美國僅在反映美台日漸深化的關係，「我們與台灣的關係不是我們與中華人民共和國雙邊關係的附屬。我們與台灣的友誼與合作是獨自一體的，源自於對彼此的共享價值、文化好感、商業和經濟關係」。

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