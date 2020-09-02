武漢肺炎》研究：類固醇藥物能降低2成重症死亡率

1項最新分析研究發現，皮質類固醇藥物能讓武漢肺炎重症病患的死亡率降低20%。圖為迪皮質醇藥物。（路透檔案照）

2020-09-02 23:44:57

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，已經造成逾85萬人死亡。今年6月就有研究發現，類固醇藥物「迪皮質醇」（地塞米松，dexamethasone）可以降低武漢肺炎重症病患的死亡率。今日1項針對7項國際試驗的最新分析研究發現，只要是皮質類固醇藥物，就能讓武漢肺炎重症病患的死亡率降低20%。

綜合外電報導，1項今（2）日刊登於「美國醫學會期刊」（JAMA）的分析研究，統計來自12個國家、1703名分別接受低劑量氫化皮質酮、迪皮質醇，與甲基培尼皮質醇治療的案例，發現3種類固醇都能有效提高加護病房中的武漢肺炎患者的存活率。

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研究中被隨機分配到皮質類固醇治療的678名患者中，有222人死亡，被分配到安慰劑或只接受日常護理的1025名病患中，有425人死亡。推算接受皮質類固醇治療患者的絕對死亡風險為32%，僅接受日常護理與安慰劑的患者，絕對死亡風險為40%，風險比接受皮質類固醇治療者高了20%。

這項研究統計的案例來自英國、巴西、加拿大、中國、法國、西班牙、美國，每個國家的結果皆一致，無論年齡、性別、患病時長，只要是重症病患，使用皮質類固醇都會有效。

參與這項分析研究的英國布里斯托大學醫學統計與流行病學教授史特恩（Jonathan Sterne）表示，類固醇是1種便宜且易於取得的藥品，他們的分析研究也證實，類固醇能有效降低武漢肺炎重症患者的死亡率。但另1位參與分析研究的英國倫敦帝國學院（Imperial College London）教授戈登（Anthony Gordon）強調，研究結果雖然對武漢肺炎重症患者而言是好消息，但仍不足以結束這場疫情。

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