美對台「六項保證」至今有效 華春瑩彈舊調︰粗暴干涉中國內政

美國國務院亞太助卿史達偉並在視訊會議中讀出「六項保證」，強調「至今有效」。對此，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上稱，此舉嚴重違反一個中國原則。（美聯社資料照）

2020-09-01 17:17:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國昨解密2則歷史電報，強調「六項保證」始終是對台與對中政策的基本要素；美國國務院亞太助卿史達偉並在視訊會議中讀出「六項保證」，強調「至今有效」。對此，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上稱，此舉嚴重違反一個中國原則，「粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法無效的」。

華春瑩稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是中美建立和發展外交關係的政治基礎和根本前提。」

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華春瑩強調，美國當年單方面制定的所謂與「台灣關係法」以及美方所謂對台「六項保證」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，而不是什麼與「台灣關係法」或「六項保證」。

華春瑩稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。任何人都不能低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和意志。「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

史達偉31日出席傳統基金會視訊會談時說，可能有人認為美國是否正在發出改變政策的信號，「事實是，這些都與我們的長期政策完全一致」，例如高階官員互訪或軍售。

史達偉強調，40年來美國一直在「台灣關係法」指導下行動，華盛頓和北京之間的三項公報及「六項保證」都是重要的政策要素。史達偉接著介紹AIT已解密的相關電報，並念出六項保證內容，強調「雷根總統1982年對台灣作的保證，至今仍然有效」。

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