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    12港青「被送中」 黃之鋒憂：可能遭受酷刑

    前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）憂心地說，應持續向中國及港府施壓，以免被捕港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑。（美聯社資料照）

    前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）憂心地說，應持續向中國及港府施壓，以免被捕港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑。（美聯社資料照）

    2020-09-01 18:26:15

    〔即時新聞／綜合報導〕12名香港青年日前被中國廣東海警抓獲，香港特首林鄭月娥今（1）日首度回應，應該交給事發地點的司法管轄區處理，暗示他們已「被送中」。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒憂心地說，應持續向中國及港府施壓，以免被捕港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑。

    綜合港媒報導，曾參與反送中運動的12名香港青年日前試圖偷渡到台灣，卻被中國廣東海警逮捕，外界關注是否送回香港審理，對此特首林鄭月娥今天回應，認為應由事發地司法管轄區處理，亦即暗示應交由中國處理。

    對此，黃之鋒在臉書表示，自8月23日12名港青被捕送中，至今已過9日。「根據報道（報導），目前手足處於深圳鹽田看守所遭受拘留。然而，不論中國及港府至今仍未交代被捕港人涉嫌罪名、會否起訴等詳情，公眾務必繼續關注」。

    黃之鋒說，有關消息亦符合他先前兩篇文章所講，香港警方對於港人被捕送中一事肯定知情，但當天在記者會上所謂的「透過媒體報道（報導）方才得悉」，明顯是為了隱瞞事態的說辭。

    對於12名港青未來的處境，根據香港保安局網站的《與被拘留、逮捕者有關的內地刑事法律、法規實用資料》，中國在審訊判監之前可對被捕人士處以最長37日的拘留期，即扣留至10月30日，之後更可加以長達7個月逮捕羈押。

    對此，黃之鋒指出，歷來中國對人權、法治的踐踏，大家必定不會陌生，「手足遇到的苦難，絕對不會比起在香港的少。為此，未來除了依賴各路有心人跟進，務求與被捕港人會面及提供支援，我們此刻可以做的，就是保持關注和熱度，持續向港府和中國施加壓力，盡可能減少港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑的可能」。

    黃之鋒臉書全文

    曾參與反送中運動的12名香港青年日前試圖偷渡到台灣，卻被中國廣東海警逮捕，外界關注是否送回香港審理。香港特首林鄭月娥（見圖）今（1日）回應，認為應由事發地司法管轄區處理，亦即暗示應交由中國處理。（彭博）

    曾參與反送中運動的12名香港青年日前試圖偷渡到台灣，卻被中國廣東海警逮捕，外界關注是否送回香港審理。香港特首林鄭月娥（見圖）今（1日）回應，認為應由事發地司法管轄區處理，亦即暗示應交由中國處理。（彭博）

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