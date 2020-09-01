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    軍情動態》美軍E-2C「鷹眼」空中預警機墜毀 機組員跳傘逃生

    美軍一架E-2C鷹眼空中預警機墜毀。示意圖。（路透）

    美軍一架E-2C鷹眼空中預警機墜毀。示意圖。（路透）

    2020-09-01 10:59:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架E-2C「鷹眼」空中預警機傳出墜毀消息，所幸機上人員及時逃生，沒有造成重大傷害。

    《海軍時報》報導，美國海軍聲明指出，當地時間週一下午4點左右，一架E-2C在維吉尼亞州進行訓練時墜毀，兩名駕駛與兩名組員登機前遵照安全指示先穿上降落傘，得以及時跳傘逃生，僅受到輕傷。

    初步調查報告顯示，沒有任何地面人員受到傷害，也沒有任何建築物毀損。

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