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    黎巴嫩新總理人選出爐 將接手經濟、爆炸案等棘手問題

    黎巴嫩將任命駐德國大使阿迪布（圖中）為新任總理，接手經濟危機、大爆炸案後續等燙手山芋。（路透）

    黎巴嫩將任命駐德國大使阿迪布（圖中）為新任總理，接手經濟危機、大爆炸案後續等燙手山芋。（路透）

    2020-09-01 11:16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩前總理狄亞布（Hassan Diab）8月10日因首都貝魯特港口大爆炸率內閣總辭，經過各黨派的協商，將任命駐德國大使阿迪布（Mustapha Adib）為新任總理，籌組新內閣，接手黎巴嫩經濟危機、大爆炸案後續等燙手山芋。

    綜合外媒報導，阿迪布隸屬於前總理米卡提（Najib Mikati）領導的小型伊斯蘭教遜尼派政黨，已獲得其他黨派的支持，包含伊朗支持的真主黨、前總理哈里里（Saad Hariri）領導的遜尼派最大黨「未來運動」，以及天主教馬龍派。

    在發生貝魯特大爆炸後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）積極介入重建工作，並設定9月1日為黎巴嫩「政治改革」的最後期限，而阿迪布的任命就是在前一天舉行。馬克宏週一晚間抵達貝魯特，紀念法國託管的「大黎巴嫩」建立100週年，也就是黎巴嫩的前身。

    現年48歲的阿迪布為前任總理米卡提的顧問，自2013年起就派駐德國，擁有法學及政治學博士學位，知情人士表示，阿迪布是典型的「外交家」性格，不採取對抗、強硬態度，而是通過外交方式解決問題，鞏固雙方的關係。

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