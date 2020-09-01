軍情動態》應對「非傳統威脅」 南韓2021國防預算達52.9兆韓元

南韓國防預算明年增加5.5%，達到52.92兆韓元。圖為南韓士兵。（美聯社）

2020-09-01 09:52:47

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對安全威脅以及和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）類似的「非傳統威脅」，南韓國防部擬將明年度國防預算增加5.5%，達到52.92兆韓元（約新台幣1.3兆），預算案將在週四送達國會審核，若預算通過，將會是南韓國防預算連續第二年超過50兆韓元。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部指出，預算重點在於增強綜合安全能力，主動應對來自各個方向的安全威脅，傳染病和恐怖活動等非傳統挑戰也是應對面向之一。

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明年南韓的國防預算中有14.57兆韓元用於採購必要軍事資產，藉此應對北韓核武和其他大規模毀滅性武器的威脅；17.1兆韓元用於購買武器和其他項目，增強南韓國防能力，此項目同比今年預算增長2.4％；各項新式武器及技術研製費用也比去年增加約8.5％，到達4.25兆韓元。

另外，南韓國防部將960億韓元將用於軍方應對包括武漢肺炎在內的「非傳統威脅」，此預算將為軍人提供口罩，為軍醫院增添醫療設備，擴大軍隊醫療機構等；軍中設施及軍人待遇也獲得改善，針對軍事基地及沿海地區安全，國防部也撥出預算添購監視設備，強化軍事安全。

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