2020-08-31 23:32:55

〔即時新聞/綜合報導〕《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)於本月29日因大腸癌不幸與世長辭。鮑斯曼的推特帳號在29日當天發佈最後一則推文,也就是他的訃聞,該則推文讚數為史上最多。

德威克鮑斯曼發布最後一篇貼文後,各地網友紛紛到該推特訃聞致意,目前該推文已累積了741.7萬個讚。推特的官方帳號在30號宣布,該則推文讚數為史上最,同時也表示:「對一個國王來說,這是再好不過的致敬。」

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP