微軟出現競爭者 推特也想收購TikTok 傳初步協商

美國華爾街日報披露，繼微軟之後，推特也已和中國短影音平台「抖音」海外版TikTok接觸，洽談收購其美國業務事宜。 （法新社檔案照）

2020-08-10 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報八日引述熟悉內情的消息人士報導，除稍早傳出的軟體巨擘微軟（Microsoft）外，美國社群網路服務商「推特（Twitter）」也有意收購中國的短影音平台「抖音」海外版TikTok在美國的業務，雙方已就此展開初步協商，探究合併的可能性。此外，TikTok最快十一日就會針對美國總統川普對其加諸的限制，向美國法院提告。

華爾街日報指出，目前還不確定推特是否會與TikTok達成協議，但推特在這起收購案上面臨重大挑戰，甚至被視為成功機會不大，畢竟微軟已就收購與TikTok母公司「字節跳動」協商數週，咸信最具領先地位與佔上風。相較於微軟，推特的規模太小，籌措收購資金的困難度較高，幾乎篤定需要第三方投資人挹注，才有可能吃下TikTok的美國業務。

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微軟規模大較佔上風

目前並不清楚TikTok美國業務的價值，但估計達數百億美元，令人質疑市值約二九○億美元（約八六三○億台幣）的推特，如何吃下TikTok美國業務。至於微軟，市值則超過一．六兆美元（約四十七．六兆台幣），原先計畫收購TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務，但據稱現在已擴大談判範圍，打算收購TikTok全球業務。還有媒體爆料，蘋果公司（Apple）也有意收購TikTok，但該公司否認。

推特反托拉斯阻力小

不過，推特與微軟爭奪TikTok仍有若干優勢，例如正因為規模較小，推特不太可能面臨與微軟和其他大公司同等級的反托拉斯審查；再者，推特與微軟不同，早就遭中國政府禁用，有助於稀釋最為華府詬病的TikTok中資背景。對推特而言，收購TikTok也是面子之爭，該公司過去曾收購號稱短影音平台始祖的Vine，但在二○一六年關閉Vine服務。

TikTok將告川普違憲

此外，針對川普六日簽署行政命令，將在四十五天後禁止美國任何人或企業與TikTok及其母公司「字節跳動」、微信（WeChat）及其母公司騰訊有業務往來，美國全國公共電台（NPR）八日報導，TikTok最快會在十一日向其美國業務總部所在的南加州聯邦地方法院提告，指控川普此令違憲，並未給予TikTok回應機會，同時也駁斥TikTok構成國安威脅的說法「毫無根據」。

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