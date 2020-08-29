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    街頭抗議遭鎮壓 辛巴威「鍵盤戰士」大軍出動槓政府

    非洲國家辛巴威近期有許多人對總統姆南加古瓦感到不滿，但由於無法在街頭抗議，於是以網路社群媒體與街頭塗鴉表達訴求，自稱「鍵盤戰士」。（美聯社）

    非洲國家辛巴威近期有許多人對總統姆南加古瓦感到不滿，但由於無法在街頭抗議，於是以網路社群媒體與街頭塗鴉表達訴求，自稱「鍵盤戰士」。（美聯社）

    2020-08-29 20:18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威近期有許多人對總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）感到不滿，但由於無法在街頭抗議，這群人使用網路社群媒體與街頭塗鴉表達訴求，自稱為「鍵盤戰士」，他們指控姆南加古瓦政府曾承諾改革，現在卻嚴重侵犯人權。

    根據《美聯社》報導，反對派政治家恩加里夫休姆（Jacob Ngarivhume）7月底在網路上發起反政府抗議活動，許多人使用「#zimbabweanlivesmatter」標籤，想要以全球的力量來對姆南加古瓦政府施加壓力，成千上萬人紛紛響應，包含許多非洲名人與政治家，美國嘻哈歌手與牙買加的雷鬼歌手也在推特發文表達支持。隨著情勢升溫，姆南加古瓦政府隨即逮捕恩加里夫休姆與記者金諾（Hopewell Chin'ono），軍隊與警察鎮壓抗議活動，並逮捕數十名發推特的人。

    辛巴威近期緊張局勢不斷升高，水、電、瓦斯與鈔票的嚴重短缺，以及在藥物短缺與醫護相繼罷工的壓力之下，辛巴威的衛生體系近乎崩潰，通貨膨脹率也超過800％。再加上最近與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相關的醫療用品貪污案被揭露，衛生部長因此被解職，這也帶給姆南加古瓦政府更大的壓力。

    目前仍有許多抗議人士使用社群媒體當作抗議武器，但一些分析指出，這些網路抗議活動不足以改變姆南加古瓦政府，雖然姆南加古瓦曾在2017年承諾進行改革，但他卻越來越常以安全部隊鎮壓異議人士。

    21歲的抗議人士威威達（Namatai Kwekwedza）表示，「我們正在思考，除了發布與被捕抗議者相關的推文之外，我們還能做什麼公民運動來向政府施壓。」威威達是少數勇敢參與反政府示威的民眾之一，她將面臨多項關於破壞和平的指控，而每項指控代表的是罰款與長達5年的監禁。

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