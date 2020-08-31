可以檢測為何不能選舉？ 黃之鋒批港官支吾：就是怕輸！

針對聶德權回答不出為何不能舉行立法會選舉，黃之鋒直言就是政府無法面對會輸的事實。（資料照，記者朱沛雄攝）

2020-08-31 20:18:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港將於明天（9月1日）舉行全民免費檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），此前就有不少公衛專家、社運人士質疑成效及送中可能性，更有人疑問為何可以舉辦全民檢測，立法會選舉卻不行？對此負責該事務的香港公務員事務局長聶德權日前接受電台訪問時回答不出來，讓前香港眾志秘書長黃之鋒直言就是政府無法迴避會輸選舉的事實，才一昧用防疫來作遮醜布。

聶德權29日上午出席香港電台採訪，會後被媒體追問為何可以進行檢測，卻不可舉行立法會選舉？聶德權一度支吾，最後沒有回應該問題，直至當天傍晚，公務員事務局才發表聲明解釋，聶德權曾在不同場合多次表明，兩者不可相提並論。

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黃之鋒今天在臉書上表示，政府雙重標準已經是人盡皆知的事，近日「只許官府檢測，不准市民投票」就更可見一斑，「舉行立法會選舉投票，人流管制比起全民檢測簡單，投票過程又不用除下口罩，明明是更加安全。然而政府一再以疫情為理由推搪，根本說不過去。」

黃之鋒怒批，「就是政府迴避不了怕輸選舉的現實，無法自圓其說，只得一味用疫情作遮醜布，繼續以惡政打壓港人抗爭。」他呼籲「民主陣營勢必要保持清醒，繼續留意疫情進展，向中共及國際表明政府有責任盡快恢復選舉，無權要求市民接受人大決定千秋萬世，凌駕港人治港。」

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