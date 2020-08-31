為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可以檢測為何不能選舉？ 黃之鋒批港官支吾：就是怕輸！

    針對聶德權回答不出為何不能舉行立法會選舉，黃之鋒直言就是政府無法面對會輸的事實。（資料照，記者朱沛雄攝）

    針對聶德權回答不出為何不能舉行立法會選舉，黃之鋒直言就是政府無法面對會輸的事實。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2020-08-31 20:18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕香港將於明天（9月1日）舉行全民免費檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），此前就有不少公衛專家、社運人士質疑成效及送中可能性，更有人疑問為何可以舉辦全民檢測，立法會選舉卻不行？對此負責該事務的香港公務員事務局長聶德權日前接受電台訪問時回答不出來，讓前香港眾志秘書長黃之鋒直言就是政府無法迴避會輸選舉的事實，才一昧用防疫來作遮醜布。

    聶德權29日上午出席香港電台採訪，會後被媒體追問為何可以進行檢測，卻不可舉行立法會選舉？聶德權一度支吾，最後沒有回應該問題，直至當天傍晚，公務員事務局才發表聲明解釋，聶德權曾在不同場合多次表明，兩者不可相提並論。

    黃之鋒今天在臉書上表示，政府雙重標準已經是人盡皆知的事，近日「只許官府檢測，不准市民投票」就更可見一斑，「舉行立法會選舉投票，人流管制比起全民檢測簡單，投票過程又不用除下口罩，明明是更加安全。然而政府一再以疫情為理由推搪，根本說不過去。」

    黃之鋒怒批，「就是政府迴避不了怕輸選舉的現實，無法自圓其說，只得一味用疫情作遮醜布，繼續以惡政打壓港人抗爭。」他呼籲「民主陣營勢必要保持清醒，繼續留意疫情進展，向中共及國際表明政府有責任盡快恢復選舉，無權要求市民接受人大決定千秋萬世，凌駕港人治港。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「檢測不封關等同驗孕卻不避孕」 黃之鋒籲港人杯葛全民篩檢
    2020-08-31 10:48

    「檢測不封關等同驗孕卻不避孕」 黃之鋒籲港人杯葛全民篩檢
    武漢肺炎》香港普篩已34萬人登記 竟爆有人「被登記」！
    2020-08-30 23:14

    武漢肺炎》香港普篩已34萬人登記 竟爆有人「被登記」！
    武漢肺炎》港府醫管局工會反對普篩 呼籲港人抵制
    2020-08-30 21:39

    武漢肺炎》港府醫管局工會反對普篩 呼籲港人抵制
    香港下週二實施全民檢測 黃之鋒積極呼籲抵制、拒絕助長政權監控
    2020-08-30 19:56

    香港下週二實施全民檢測 黃之鋒積極呼籲抵制、拒絕助長政權監控
    國際今日熱門
    2020-08-30 21:57

    提「治藏十條」 習近平：發動群眾成反分裂「銅牆鐵壁」

    2020-08-30 20:59

    安倍職辭背後有此用意？ 吳嘉隆：與美聯手對中共開戰！

    2020-08-30 21:39

    武漢肺炎》港府醫管局工會反對普篩 呼籲港人抵制

    2020-08-30 22:30

    比地月距離更近！小行星9月2日秒速8km飛過地球

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播