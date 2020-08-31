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    中國氣炸！沿途監視共軍 外媒：印度軍艦早已部署南海

    印度媒體報導，印度軍方在與中國爆發拉達克衝突後，已派出軍艦部署南海。圖為印度戰艦發射飛彈。（美聯社檔案照）

    印度媒體報導，印度軍方在與中國爆發拉達克衝突後，已派出軍艦部署南海。圖為印度戰艦發射飛彈。（美聯社檔案照）

    2020-08-31 00:57:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍6月15日在中印交界的拉達克地區襲殺印度士兵，造成20人死亡，令印方舉國群情激憤，印度媒體踢爆，印軍已派出戰艦前往南海，並在中國海軍進入印度洋的路線上，全都部署軍艦，以監視路過的中方軍艦，並與美方保持良好聯繫，此舉令中國感到極度不滿。

    根據《印度新聞社》《新德里電視台》報導，印度政府消息人士指出，當共軍在6月15日襲殺印度士兵不久後，印度立刻派出海軍戰艦部署到南海，所謂的「中國軍方反對、並聲稱當地大部分水域為其國土的一部分」之地，此舉令中方感到相當不滿，趁著兩國進行外交會談時向印方嚴正抗議。

    報導指出，作為例行演習的一部分，印度軍艦不斷注意其他國家軍艦的活動，整個任務以「非常安靜的方式」進行，以避免公眾目光，而印度海軍還在麻六甲海峽，以及中國海軍進入印度洋地區的路線上部署了軍艦，以監視共軍動態，消息人士指出，目前的部署有助於印方控制印度洋的態勢。

    消息人士指出，印度戰艦與護衛艦一直透過安全的通訊系統與美國保持聯繫，印軍甚至已在重點空軍基地部署米格29戰機，以應對衝突，海軍也正在計畫緊急採購水下航行器，以及其他無人武器系統，以密切注意中方在麻六甲海峽至印度洋一帶的活動，目前海軍將採購10架艦載無人機，金額將超過124.5億盧比（約台幣50億元）。

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