連續3週上街！白羅斯民眾高舉舊國旗 反強人獨裁政權

白羅斯示威者揮舞著象徵民主時期、反蘇聯的「白紅白」旗幟。（美聯社）

2020-08-30 23:12:31

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕東歐國家白羅斯在本月9日具爭議的總統大選結束後，今日是民眾第3週上街抗議選舉不公、要求改革，反對派示威者下午兩點於首都明斯克的中央獨立廣場舉辦示威活動。白羅斯當局則派遣大量的鎮暴警察與軍隊，上街拘捕參與示威者反對派民眾，已經有數十人被捕。

綜合外電報導，儘管鎮暴警察與警方卡車封鎖了廣場的出入口，並在出入口架設金屬障礙物，但揮舞著標語與「白紅白」舊白羅斯國旗的示威者，還是成群結隊地往廣場湧入。白羅斯當地媒體的影片顯示，有水砲車往民眾的集會場地開。

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「白紅白」旗幟為曾於1918年至1919年間短暫存在的「白俄羅斯人民共和國」國旗。白羅斯1991自蘇聯獨立後，雖選用上紅下綠的新版國旗，但許多民眾仍然較認同紅白配色的舊國旗，認為「白紅白」旗幟象徵著白羅斯短暫的民主時期、反蘇聯傳統，與白羅斯的民族復興。

白羅斯9日選舉結束後，分別於8月16日與23日舉行了兩場大型的示威活動，累積共有10萬名示威者走上明斯克的街頭，除了示威活動之外，還有大型國營企業的員工發動罷工示威。過去幾週一連串的示威活動，已經造成至少4人死亡、數百人受傷。

除了有多名報導反政府示威的記者遭拘留、沒收相機記憶卡，當局還屢屢關閉示威現場的網路，讓獨立媒體難以播報現場狀況。白羅斯外交部29日更以反恐為由，撤銷了為法新社、英國廣播公司（BBC）、「自由歐洲電台／自由電台」（Radio Free Europe/Radio Liberty，RFE/RL）等外媒工作的17名記者的資格，遭到美國與德國的譴責，目前流亡立陶宛的魯卡申科競選對手，季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也表示，白羅斯此舉為政權道德破產的另1個跡象。

白羅斯的反政府示威隊伍中，甚至有未成年的孩子，身上也裹著「白紅白」的舊白羅斯國旗。（歐新社）

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