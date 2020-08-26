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    反白俄總統連任 流亡領袖：人民已覺醒 盧卡申科該放手

    「歐洲最後獨裁者」盧卡申科8日再度連任白羅斯總統，引爆白羅斯反政府示威浪潮，流亡的白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（見圖）受訪指出，白羅斯民眾已經覺醒，「該放手的是盧卡申科，人民不會原諒他」。（法新社資料照）

    「歐洲最後獨裁者」盧卡申科8日再度連任白羅斯總統，引爆白羅斯反政府示威浪潮，流亡的白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（見圖）受訪指出，白羅斯民眾已經覺醒，「該放手的是盧卡申科，人民不會原諒他」。（法新社資料照）

    2020-08-26 23:31:52

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯（Belarus，原稱「白俄羅斯」）本月9日舉行總統大選，掌權26年的盧卡申科（Alexander Lukashenko）再度連任，全國掀起一股反政府示威浪潮；對此，流亡的白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）受訪指出，白羅斯民眾已經覺醒，不會再放手，「該放手的是盧卡申科，人民不會原諒他」。

    綜合媒體報導，被稱為「歐洲最後獨裁者」的盧卡申科過去以統治白羅斯26年，他在8日大選以8成得票率再度連任總統，大勝唯一的競選對手蒂卡諾夫斯卡婭，引爆白羅斯人民怒火，質疑盧卡申科涉嫌選舉舞弊，蒂卡諾夫斯卡婭在選後流亡到立陶宛，白羅斯全國各地連續數週出現大規模示威，要求重新選舉。

    盧卡申科至今都拒絕下台及重選，並出動軍隊、警察鎮壓示威者，遭到歐盟、英國、德國、美國、立陶宛等國際社會痛批，他還指控反對派受到「外國勢力煽動」，獲得俄羅斯與中國力挺。

    根據《德國之聲》報導，蒂卡諾夫斯卡婭受訪指出，她看到盧卡申科持槍現身的影片，完全說不出話來，「我們的人民已經發生了轉變。我不知道未來的數天會發生什麼，但我知道，不遠的未來會發生什麼。我們的人民不會放手不管，他們已經覺醒，需要放手的人是盧卡申科先生。人民不會原諒他，人們不會原諒選舉後發生的這些事情」。

    現年37歲的蒂卡諾夫斯卡婭原是一名英文教師，丈夫今年5月遭白羅斯當局逮捕後，她代夫參選獲得大量白羅斯民眾支持。蒂卡諾夫斯卡婭表示，若白羅斯能夠重新舉辦自由公正的選舉，所有人都能參加，包括盧卡申科，「我們是一個自由國度，任何人都可以參加這樣的選舉」。

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