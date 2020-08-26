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    怕「白羅斯效應」發酵 中共用假新聞要求絕對服從黨

    白羅斯掀起反政府示威，抗議掌權26年的盧卡申科。據傳中共十分害怕「白羅斯效應」會傳散到中國。（美聯社）

    白羅斯掀起反政府示威，抗議掌權26年的盧卡申科。據傳中共十分害怕「白羅斯效應」會傳散到中國。（美聯社）

    2020-08-26 21:00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯（Belarus，原稱「白俄羅斯」）本月9日舉行總統大選，已掌權26年的盧卡申科（Alexander Lukashenko）再度連任，卻引發選舉舞弊質疑，全國興起反政府示威延燒至今。有外媒披露，指中共對此非常震驚，並十分懼怕「白羅斯效應」會傳散到中國，還費心要求媒體製造假新聞，竟稱白羅斯人民大舉示威的畫面其實是在支持盧卡申科。

    根據長期關注中國宗教自由和人權狀況的雜誌《寒冬》（Bitter Winter Chinese）今天刊登的社論指出，中共對於白羅斯現正發生的反政府示威感到大為震驚。因盧卡申科統治白羅斯26年，被稱為「歐洲最後的獨裁者」，且他與中共關係非常好，在他掌權下，白羅斯被外界認為是一個忠於社會主義的國家。

    據悉中國國內有聲音表示，中共高層對白羅斯事件深表憂慮，擔心類似的事情發生在中國。該社論指出，過去蘇聯垮台對中共而言是個夢魘，歷代中國領導人都會擔憂中國步上蘇聯後塵，而中共也一直在研究分析前蘇聯是如何垮台，怎麼做才能維持中共的政權，以防中國共產主義像前蘇聯及其衛星國那樣走下坡路。

    為防「白羅斯效應」在中國發酵，中共下令中國媒體散佈關於白羅斯的假新聞，通過篡改照片或影音，聲稱白羅斯人民大規模集結是為支持盧卡申科，網軍也正積極散布這些假消息。可《寒冬》表示，儘管中共極力避免反政府聲音出現，但不少中國人民已經不相信中共的謊言，在不少社交平台上，網友都對官方報導的白羅斯事件表示不以為然甚至是嘲諷

    此外，北京當局加強宣傳堅持黨領導的緊迫性和必要性，避免出現任何反抗跡象，例如中共官媒《人民日報》在本月20日就刊登幾篇文章強調必須無條件服從中共及其領導人，中共中央政策研究室常務副主任江金權在其中一篇文章就表示「堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」，還稱「如果沒有黨中央權威和集中統一領導，各方面各說各話、各自為政，那就什麼事情都幹不成」。

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