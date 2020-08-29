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    不准說我壞話！白羅斯取消各大外媒記者採訪證

    白羅斯出動鎮暴警察來應對抗議的民眾。（美聯社）

    白羅斯出動鎮暴警察來應對抗議的民眾。（美聯社）

    2020-08-29 23:43:22

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯紛爭不斷，繼前幾日以「設備故障」為由禁止國內兩大報印刷出版，以及封鎖境外50多個新聞媒體網站後，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）如今再把矛頭指向各媒體派駐到白羅斯的記者。白羅斯警方在當地時間週四拘捕了大量的記者與攝影師，其中有些人被驅除出境。各大外媒記者的採訪許可更是被白羅斯政府取消。

    綜合外媒報導，當地時間27日晚上，白羅斯警方以「檢查證件」的理由請50多位記者前去警局「喝茶」，英國廣播公司（BBC）派駐莫斯科的記者羅森伯格（Steve Rosenberg）稍後也在推特上說明了情況。報導稱，大多數記者雖然稍後被釋放，但4名派駐明斯克的記者被拘留過夜，因為他們被指控組織非法抗議活動。

    另一位記者維亞科爾卡（Franak Viačorka）表示，白羅斯警方不僅突襲他們下榻的旅館，砸毀了他們的攝影設備，裡頭的記憶卡也被拿走，有的記者還被扔進監獄或驅除出境，整件事可以說是離譜至極。

    而據塔斯社報導，多家知名媒體，包括德國公共廣播聯盟（ARD）、德國之聲、美聯社、法新社、路透、自由電台等等的記者已被白羅斯政府取消了採訪許可證。

    英國外交大臣拉布（Dominic Raab）則在推特上對白羅斯政府譴責：「白羅斯政府昨晚大規模拘留了超過50名記者，包括來自BBC、當地、以及各國的媒體記者，毫不掩飾地企圖影響客觀與真實的報導，我對此表示譴責。白羅斯政府不能再對記者下手了」。

    白羅斯警方請一位記者去「喝茶」。（路透）

    白羅斯警方請一位記者去「喝茶」。（路透）

    白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）如今把矛頭轉向境內的外媒記者。白羅斯警方於當地時間27日晚間，拘留了多達50位外媒記者。（美聯社）

    白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）如今把矛頭轉向境內的外媒記者。白羅斯警方於當地時間27日晚間，拘留了多達50位外媒記者。（美聯社）

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