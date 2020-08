不准說我壞話！白羅斯取消各大外媒記者採訪證

2020-08-29 23:43:22

〔即時新聞/綜合報導〕白羅斯紛爭不斷,繼前幾日以「設備故障」為由禁止國內兩大報印刷出版,以及封鎖境外50多個新聞媒體網站後,白羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)如今再把矛頭指向各媒體派駐到白羅斯的記者。白羅斯警方在當地時間週四拘捕了大量的記者與攝影師,其中有些人被驅除出境。各大外媒記者的採訪許可更是被白羅斯政府取消。

綜合外媒報導,當地時間27日晚上,白羅斯警方以「檢查證件」的理由請50多位記者前去警局「喝茶」,英國廣播公司(BBC)派駐莫斯科的記者羅森伯格(Steve Rosenberg)稍後也在推特上說明了情況。報導稱,大多數記者雖然稍後被釋放,但4名派駐明斯克的記者被拘留過夜,因為他們被指控組織非法抗議活動。

另一位記者維亞科爾卡(Franak Viačorka)表示,白羅斯警方不僅突襲他們下榻的旅館,砸毀了他們的攝影設備,裡頭的記憶卡也被拿走,有的記者還被扔進監獄或驅除出境,整件事可以說是離譜至極。

而據塔斯社報導,多家知名媒體,包括德國公共廣播聯盟(ARD)、德國之聲、美聯社、法新社、路透、自由電台等等的記者已被白羅斯政府取消了採訪許可證。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)則在推特上對白羅斯政府譴責:「白羅斯政府昨晚大規模拘留了超過50名記者,包括來自BBC、當地、以及各國的媒體記者,毫不掩飾地企圖影響客觀與真實的報導,我對此表示譴責。白羅斯政府不能再對記者下手了」。

Tonight we were detained by police in the centre of Minsk, held at a police station for two hours for “document checks”. Same thing happened to many other journalists. A clear attempt to interfere with coverage of events in #Belarus