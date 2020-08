立陶宛組30公里人鏈聲援白羅斯人 總統也加入力挺

2020-08-24 18:30:44

〔即時新聞/綜合報導〕白羅斯爭取民主自由、要求總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)下台的示威抗議持續發酵,經歷過民主抗爭的鄰國立陶宛也感同身受,在昨天(8月23日)有5萬多立陶宛人重現著名的「波羅的海之路」人鏈,從立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)組成人鏈一路延伸到白羅斯邊境,立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)也加入人鏈,一起聲援白羅斯的抗爭群眾。

綜合外媒報導,活動組織者估計共有5萬人參加這場人鏈活動,參加者大多身穿白衣,並皆有配戴口罩,人鏈活動從維爾紐斯一路延伸到距離白羅斯邊境30公里處,人鏈長達30公里,許多參加者也拿著象徵白羅斯反對派的紅白旗以及立陶宛國旗。

有名參加者、24歲的學生表示,「30年前,立陶宛一直在抗爭並尋求協助,如今我們已可以幫助他人」,立陶宛總統瑙塞達也發推文指出,30年前,立陶宛人與拉脫維亞人、愛沙尼亞人兄弟組成一道人鏈,用「波羅的海之路」發出自由的呼聲,如今白羅斯人也向世界傳達了自己的心願:獲得自由。

波羅的海之路又稱自由之鏈,是發生於1989年8月由愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海三國共約200萬人加入的大型和平示威,200多萬名示威群眾組成人鏈,一路從愛沙尼亞的波羅的海岸貫穿三國首都後延伸到立陶宛與白羅斯邊境,距離超過675公里,訴求是結束蘇聯的軍事占領;最後立陶宛在7個月後、1990年3月宣布獨立,愛沙尼亞和拉脫維亞也分別在8月20日、21日宣告獨立。

Three decades ago, Lithuanians lined up in a human chain together with their Latvian and Estonian brothers. The Baltic Way sent the message of Freedom. Today Belarusians are sending their message to the world: they want to be free. pic.twitter.com/8bN6jNqbFP