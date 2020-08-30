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    武漢肺炎》印度新增逾7.8萬例 創全球單日確診新高紀錄

    印度今天（30日）通報新增確診7萬8761例，創全球疫情爆發以來的單日確診新高，圖中人物非當事人。（路透）

    印度今天（30日）通報新增確診7萬8761例，創全球疫情爆發以來的單日確診新高，圖中人物非當事人。（路透）

    2020-08-30 14:42:58

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在印度肆虐，印度當局今天（30日）通報新增確診7萬8761例，超越所有國家，創全球疫情爆發以來的單日確診新高。自8月7日以來，印度的每日新增確診數就一直高居全球之冠，

    據《路透》報導，印度衛生當局30日通報新增確診7萬8761例，創下全球疫情爆發以來，單日新增確診最多人的紀錄，目前印度累計確診達354萬2733例、6萬3498人死亡。此前的單日新增確診紀錄是由美國所創，美國7月16日通報單日新增確診7萬7299例。

    《路透》指出，全球人口排名第2的印度，目前是全球疫情第3嚴重的國家，僅次於美國及巴西，更令人擔心的是，印度目前的每天新增確診人數都超過美國及巴西，這個狀態持續已逾2週，顯示印度疫情還在不停地升溫。

    據悉，自8月7日以來，印度每天的單日確診人數都高居全球之冠，印度本週更將舉行大考，屆時將有200萬名學生參加醫學和工科學校的入學考試，儘管政府承諾廣設考場，避免學生過度群聚，但部分學生仍非常擔憂疫情，舉行線上絕食抗議要求當局延期。

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