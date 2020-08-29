不怕？中國武漢中小學、幼稚園 140萬名學童9月1日開學

中國武漢的中小學、幼稚園9月1日如期開學，屆時將有將近140萬名學童回到學校。圖為今年春季武漢學生上課情形。（法新社）

2020-08-29 11:09:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢被視為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的起源地，當地政府似乎已不擔憂疫情，宣布武漢市內的中小學、幼稚園9月1日如期開學，屆時將有將近140萬名學童回到學校。

綜合中媒報導，武漢一共有2842所中小學和幼稚園，學生達到139.9萬人。武漢市教育局指出，按照當地目前的疫情風險等級，中小學生只需要隨身「攜帶」口罩即可，在校園內並不用「戴上」口罩。

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當局表示，學童在上、下學途中最好從家裡直接到學校、從學校直接回家，中間避免任何外出活動。若搭乘大眾交通工具或校車上學，應注意個人衛生防護，最好不要和他人交談並保持社交距離，無論是上學到校或放學回家都必須立刻洗手。

假如學校教職員工或學童在上學前或上學後出現發燒、咳嗽等症狀，應先行戴上口罩再通報醫務室或班主任，力求在第一時間進行隔離，並及時去規定的醫院就醫；假如教職員工或學童出現疑似或確診病例，學校應調查密切接觸者並告知風險，一旦接觸者有任何症狀出現就要送去醫院檢查。

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