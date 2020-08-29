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    中國暗出手？「陌生神秘人」突要重金保釋女共諜 美法官震驚

    突有神祕男子要重金保釋唐娟，令法官震驚。（歐新社）

    突有神祕男子要重金保釋唐娟，令法官震驚。（歐新社）

    2020-08-29 07:13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國竊取他國知識產權事件層出不窮，有中國解放軍背景的中國研究員唐娟（Juan Tang）持訪問學者簽證，卻隱瞞與解放軍的關係，曾匿藏在中共駐舊金山總領館一個月，於上月被美方逮捕入獄。此案傳出新進展，一名與唐娟素不相識的華裔男士，週四向法庭提出，願意以50萬美元（約1480萬台幣）的房產為擔保，保釋唐娟，令法官震驚。這名神秘男子背後是否有中國使館出手，引發揣測。

    37歲的唐娟被捕前在加州大學戴維斯分校（UC Davis）當研究員，被聯邦調查局（FBI）詢問後，躲入舊金山中國總領館長達一個月，上月她被領館的車送出就醫被捕，被關在沙加緬度監獄，並已被聯邦大陪審團起訴，除了涉嫌簽證欺詐，還涉嫌對聯邦調查局說謊。

    《彭博社》 報導，一名擔任律師、自稱「C先生」的中國移民，向法官表示願意以50萬美元的房產作為擔保，保釋唐娟。法官紐曼（Kendall Newman）說，他對C先生的做法感到「震驚」，因為C先生在此之前並未見過唐娟。因此要「確保他們都清楚，唐女也清楚，如果她跑了，那他們都完了。」

    紐曼表示，若C先生同意拿出75萬美元保釋金，他傾向批准唐娟保釋，他讓C先生回去考慮，週五繼續審理案件。

    C先生則做出關於情感上的解釋，指他從中國移民，最終獲得美國國籍，這期間得到了華裔美國人的幫助。

    檢方認為，如果唐娟被釋放出獄，中國政府可能會幫助她脫逃。中國外交部週五對此表示，尚不了解C先生的舉動，並敦促美國維護唐娟的健康安全和權利。

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