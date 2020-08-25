有詭？曾窩藏女共諜 中國舊金山總領館被爆碎紙車現蹤

中國駐舊金山總領事館曾窩藏共諜唐娟，近日被媒體目擊找碎紙卡車，疑在銷毀文件。（彭博）

2020-08-25 08:02:40

〔即時新聞／綜合報導〕美中近期互關領事館，替雙方關係投下震撼彈，繼中國駐休士頓總領事館在被要求關閉前秘密焚燒文件，駐紐約總領館外也兩度被目擊有碎紙卡車疑似銷毀文件，如今另一個被視為「諜報重鎮」的中國駐舊金山總領事館，當地時間24日也被發現有碎紙卡車疑在銷毀文件。中國駐舊金山總領事館之前曾藏匿具有中國解放軍背景、涉嫌簽證詐欺的女共諜唐娟，引人矚目。

具中國解放軍背景、涉嫌簽證詐欺的中國訪問學者唐娟，曾在中國駐舊金山總領事館隱匿長達月餘，引發美中關係更趨緊張，於7月23日被美方逮捕，7月底時透過視訊應訊，8月10日再度開庭審理。有檢察官表示，中國軍事文件顯示，唐娟在研究「生物製劑解毒劑」。

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美國務院7月21日要求中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉，並指其為中方間諜情報中心，就在閉館消息曝光前，7月21日晚間中國駐休士頓總領事館的戶外庭院著火冒煙，疑在焚燒機密文件。8月6日及7日，中國駐紐約總領事館也被目擊連2天停放大型碎紙車，疑似在替領館碎紙，相當不尋常。

美媒「Axios」更引述美國前情報官員說法，認為中國駐休士頓總領事館只是川普政府殺雞儆猴的犧牲品，中國駐舊金山總領事館才是「真正的寶石」，另一個情報重地則是駐紐約總領館。

在美國舊金山開播的電台《希望之聲》報導 ，中國駐舊金山總領館外，24日出現一輛大型碎紙車，被記者目擊並拍到照片。報導提到，美國總統川普多次提到和中國脫鉤，可能暗示美方將要或已在要求中方減少駐美國的外交人員或中領館數量，也讓人聯想到領館是否也在爲撤退銷毀文件。

中國訪問學者唐娟具有人民解放軍背景，卻以假資訊申請赴美並成功入境，中國駐舊金山總領事館卻疑似憑藉外交豁免權窩藏通緝犯，唐上月遭FBI盯上逮捕。（取自網路）

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