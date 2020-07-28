唐娟身分曝光爆內幕！ 軍醫出身李健健疑牽線 解放軍恐滲透醫界

有美國專家研判，美國加州大學戴維斯分校與中國來往密切的學者，可能居中促成唐娟擔任訪問學者，並擔憂解放軍已經滲透美國醫學領域。（歐新社）

2020-07-28 15:59:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學戴維斯分校的中國訪問學者唐娟被查出有解放軍背景，目前被聯邦調查局（FBI）以涉嫌簽證詐欺逮捕，讓美中關係更加緊張。有美國專家研判，該校與中國來往密切的學者、具有解放軍軍醫學位的李健健，可能居中促成唐娟擔任訪問學者，並擔憂解放軍已經滲透美國醫學領域。

曾任職於美國軍醫傳染病研究所、陸軍預備役上校的塞林（Dr. Lawrence Sellin）25日投書至國家安全公民委員會（Citizens Commission on NationalSecurity）表示，唐娟之所以能到加州大學戴維斯分校擔任訪問學者，可能與該校醫學院腫瘤部門的教授李健健（Jian-Jian Li）有關。

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文中指出，李健健於1984年取得中國西安的解放軍空軍軍醫大學學位，1994年獲愛阿華大學（Universityof Iowa）放射線與自由基生物學系（Department ofRadiation and Free Radical Biology）博士學位，目前擔任加大戴維斯醫學院教授，並且是該校「轉譯醫學」（Translational Medicine）的研究主任。

文中表示，李健健的「轉譯醫學」職務，能夠對應唐娟之前在解放軍空軍軍醫大學國家分子醫學轉化科學中心（National TranslationalScience Center for Molecular Medicine）的工作，且李健健過去幾年和中國科學家來往密切，其中包含解放軍空軍軍醫大學的學者。塞林分析，李健健不可能對唐娟和空軍軍醫大學的關係不知情。

塞林表示，目前美國逮捕4名具有解放軍身分的中國學者，但這僅僅是冰山一角，很多中國科學家一方面依賴美國納稅人的錢做研究，一方面卻洩漏美國機密給中國軍方。塞林呼籲，醫學研究是最無抵抗力的諜報目標，政府應對中美之間的醫學交流啟動大規模調查。

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