路州1世紀最強颶風肆虐！災難前後衛星比對圖驚悚曝光

2020-08-28 19:36:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，造成路州50多萬戶無電可用、22萬人缺乏飲水，大量房屋被毀損。從外媒取得的衛星照，清晰可見當地在風災前後的差異。

查爾斯湖（Lake Charles）地區機場，「佛里曼噴射機中心（Freeman Jet Center）」和機場北端機庫都受到嚴重破壞，大量建築物的屋頂消失，碎片散落在跑道上。上/災前；下/災後。（美聯社）

從衛星照可見，查爾斯湖（Lake Charles）地區機場，「佛里曼噴射機中心（Freeman Jet Center）」和機場北端機庫都受到嚴重破壞，大量建築物的屋頂消失，碎片散落在跑道上；在機場東北方，查爾斯湖婦女紀念醫院西側建築物體受到嚴重破壞。

在高蒂耶路（Gauthier Road）的兩側，大多數房屋受到嚴重破壞，各種雜物、碎片散落在房屋庭院。而在查爾斯湖的比目魚道（Flounder Drive）及鮪魚巷（Tuna Lane）沿線房屋遭附近運河河水湧入；大湖高中和查爾斯湖以南的附近房屋也受到嚴重毀損。

目前已知颶風在路易斯安那州造成6人死亡，州長約翰（John Bel Edwards）受訪時慶幸，「我們要感謝很多人，明顯的，我們沒有遭到預報中可能發生的災難性破壞」，但他也坦言「我們受到非常嚴重的損失」，並稱現在有無數居民生活「變得一團糟」。約翰說，搜救活動正持續在進行，預期會找到更多罹難者，但他希望這一切不要發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法