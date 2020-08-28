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    路州1世紀最強颶風肆虐！災難前後衛星比對圖驚悚曝光

    2020-08-28 19:36:00
    大湖高中和查爾斯湖以南的附近房屋受到嚴重毀損。上/災前；下/災後。（美聯社）

    大湖高中和查爾斯湖以南的附近房屋受到嚴重毀損。上/災前；下/災後。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，造成路州50多萬戶無電可用、22萬人缺乏飲水，大量房屋被毀損。從外媒取得的衛星照，清晰可見當地在風災前後的差異。

    查爾斯湖（Lake Charles）地區機場災情慘重。上/災前；下/災後。（路透）

    查爾斯湖（Lake Charles）地區機場災情慘重。上/災前；下/災後。（路透）

    查爾斯湖（Lake Charles）地區機場，「佛里曼噴射機中心（Freeman Jet Center）」和機場北端機庫都受到嚴重破壞，大量建築物的屋頂消失，碎片散落在跑道上。上/災前；下/災後。（美聯社）

    查爾斯湖（Lake Charles）地區機場，「佛里曼噴射機中心（Freeman Jet Center）」和機場北端機庫都受到嚴重破壞，大量建築物的屋頂消失，碎片散落在跑道上。上/災前；下/災後。（美聯社）

    從衛星照可見，查爾斯湖（Lake Charles）地區機場，「佛里曼噴射機中心（Freeman Jet Center）」和機場北端機庫都受到嚴重破壞，大量建築物的屋頂消失，碎片散落在跑道上；在機場東北方，查爾斯湖婦女紀念醫院西側建築物體受到嚴重破壞。

    查爾斯湖婦女紀念醫院西側建築物體受到嚴重破壞。上/災前；下/災後。（路透）

    查爾斯湖婦女紀念醫院西側建築物體受到嚴重破壞。上/災前；下/災後。（路透）

    在高蒂耶路（Gauthier Road）的兩側，大多數房屋受到嚴重破壞，各種雜物、碎片散落在房屋庭院。而在查爾斯湖的比目魚道（Flounder Drive）及鮪魚巷（Tuna Lane）沿線房屋遭附近運河河水湧入；大湖高中和查爾斯湖以南的附近房屋也受到嚴重毀損。

    目前已知颶風在路易斯安那州造成6人死亡，州長約翰（John Bel Edwards）受訪時慶幸，「我們要感謝很多人，明顯的，我們沒有遭到預報中可能發生的災難性破壞」，但他也坦言「我們受到非常嚴重的損失」，並稱現在有無數居民生活「變得一團糟」。約翰說，搜救活動正持續在進行，預期會找到更多罹難者，但他希望這一切不要發生。

    查爾斯湖的比目魚道（Flounder Drive）及鮪魚巷（Tuna Lane）沿線房屋遭附近運河河水湧入。上/災前；下/災後。（路透）

    查爾斯湖的比目魚道（Flounder Drive）及鮪魚巷（Tuna Lane）沿線房屋遭附近運河河水湧入。上/災前；下/災後。（路透）

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