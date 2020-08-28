為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    當地百年來最強颶風！蘿拉侵襲美國路州 已釀6死50萬戶停電

    颶風蘿拉肆虐，路易斯安那州查爾斯湖附近，建築物和房屋被淹。（美聯社）

    颶風蘿拉肆虐，路易斯安那州查爾斯湖附近，建築物和房屋被淹。（美聯社）

    2020-08-28 17:43:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，該颶風登陸時為4級颶風，更勝2005年的卡崔娜（Hurricane Katrina）颶風。路易斯安那州的查爾斯湖市（Lake Charles）災情嚴峻，無數房屋遭洪水淹沒或被颶風吹毀，颶風並造成路州與德州共80多萬戶無電可用、22萬人缺乏飲水。

    綜合外媒報導，颶風蘿拉昨日凌晨1時登陸路易斯安那州，以每小時150英里的風速在當地間歇性地持續了1個多小時，造成4人不幸被倒下的樹木壓到住宅而死、1人因船隻沉沒被淹死、1男因為家中發電機產生的一氧化碳中毒而死；也造成一家化工廠發生大火，洩出腐蝕性氣體，不過目前沒傳出有人因此死亡。另外，颶風也摧毀當地電力與供水系統，至少造成50萬戶無電可用、22萬人沒水可喝。

    官員表示，有一些供水廠已經開始運作，但還不足以供應整個城市的市民；路易斯安那州州長約翰（John Bel Edwards）受訪時則慶幸地表示，「我們要感謝很多人，明顯的，我們沒有遭到預報中可能發生的災難性破壞」，但他也坦言「我們受到非常嚴重的損失」，並稱現在有無數居民生活「變得一團糟」。約翰說，搜救活動正持續在進行，預期會找到更多罹難者，但他希望這一切不要發生。

    另外，鄰近路易斯安那州的德州東部也遭到不小損害，當地約有30萬戶停電，大量房屋被毀，但綜觀整體損害，州長格雷格（Greg Abbott）說，先前規劃的大規模撤離行動挽救了無數生命，這場災難本來會更嚴重，現在卻暫無傳出死傷，「考慮到可能造成的損失，我們躲掉了子彈」。

    2005年颶風卡崔娜在路易斯安那州紐奧良外海岸以3級颶風姿態登陸，當時造成1800人喪生；當地上一個能與蘿拉威力相當的颶風，得追溯至1856年的拉斯特島颶風（Last Island Hurricane），當時也造成數百人身亡。

    颶風蘿拉肆虐，路易斯安那州查爾斯湖附近，建築物和房屋被淹。（美聯社）

    颶風蘿拉肆虐，路易斯安那州查爾斯湖附近，建築物和房屋被淹。（美聯社）

    美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，該颶風登陸時為4級颶風，更勝2005年的卡崔娜（Hurricane Katrina）颶風。（彭博）

    美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，該颶風登陸時為4級颶風，更勝2005年的卡崔娜（Hurricane Katrina）颶風。（彭博）

    颶風蘿拉摧毀房屋。（美聯社）

    颶風蘿拉摧毀房屋。（美聯社）

    大樓玻璃碎裂。（美聯社）

    大樓玻璃碎裂。（美聯社）

    颶風蘿拉重創路易斯安那州。（美聯社）

    颶風蘿拉重創路易斯安那州。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美路州「百年最強」蘿拉颶風登陸 怵目驚心畫面曝光
    2020-08-27 22:44

    美路州「百年最強」蘿拉颶風登陸 怵目驚心畫面曝光
    經濟損失恐破7400億！4級颶風勞拉鑽向美能源業心臟
    2020-08-27 14:42

    經濟損失恐破7400億！4級颶風勞拉鑽向美能源業心臟
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    颶風直撲美能源重鎮！經濟損失最慘恐破5300億
    2020-08-26 11:42

    颶風直撲美能源重鎮！經濟損失最慘恐破5300億
    雙颶風來襲！墨西哥灣近6成石油設施停產、國際油價上揚
    2020-08-24 10:41

    雙颶風來襲！墨西哥灣近6成石油設施停產、國際油價上揚
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    國際今日熱門
    2020-08-27 18:45

    美證實共軍發射4枚飛彈 環太平洋軍演指揮官說話了

    2020-08-27 20:50

    習近平慘了？ 英預言家爆：中國下半年多處地震、大騷亂

    2020-08-27 18:30

    封鎖不利消息 中國近期加強拆除民間衛星接收碟

    2020-08-27 18:58

    軍情動態》怕美軍看到？共軍黃海射飛彈 美民用衛星清楚拍到

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播