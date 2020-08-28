當地百年來最強颶風！蘿拉侵襲美國路州 已釀6死50萬戶停電

颶風蘿拉肆虐，路易斯安那州查爾斯湖附近，建築物和房屋被淹。（美聯社）

2020-08-28 17:43:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，該颶風登陸時為4級颶風，更勝2005年的卡崔娜（Hurricane Katrina）颶風。路易斯安那州的查爾斯湖市（Lake Charles）災情嚴峻，無數房屋遭洪水淹沒或被颶風吹毀，颶風並造成路州與德州共80多萬戶無電可用、22萬人缺乏飲水。

綜合外媒報導，颶風蘿拉昨日凌晨1時登陸路易斯安那州，以每小時150英里的風速在當地間歇性地持續了1個多小時，造成4人不幸被倒下的樹木壓到住宅而死、1人因船隻沉沒被淹死、1男因為家中發電機產生的一氧化碳中毒而死；也造成一家化工廠發生大火，洩出腐蝕性氣體，不過目前沒傳出有人因此死亡。另外，颶風也摧毀當地電力與供水系統，至少造成50萬戶無電可用、22萬人沒水可喝。

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官員表示，有一些供水廠已經開始運作，但還不足以供應整個城市的市民；路易斯安那州州長約翰（John Bel Edwards）受訪時則慶幸地表示，「我們要感謝很多人，明顯的，我們沒有遭到預報中可能發生的災難性破壞」，但他也坦言「我們受到非常嚴重的損失」，並稱現在有無數居民生活「變得一團糟」。約翰說，搜救活動正持續在進行，預期會找到更多罹難者，但他希望這一切不要發生。

另外，鄰近路易斯安那州的德州東部也遭到不小損害，當地約有30萬戶停電，大量房屋被毀，但綜觀整體損害，州長格雷格（Greg Abbott）說，先前規劃的大規模撤離行動挽救了無數生命，這場災難本來會更嚴重，現在卻暫無傳出死傷，「考慮到可能造成的損失，我們躲掉了子彈」。

2005年颶風卡崔娜在路易斯安那州紐奧良外海岸以3級颶風姿態登陸，當時造成1800人喪生；當地上一個能與蘿拉威力相當的颶風，得追溯至1856年的拉斯特島颶風（Last Island Hurricane），當時也造成數百人身亡。

颶風蘿拉肆虐，路易斯安那州查爾斯湖附近，建築物和房屋被淹。（美聯社）

美國路易斯安那州遭颶風蘿拉肆虐，該颶風登陸時為4級颶風，更勝2005年的卡崔娜（Hurricane Katrina）颶風。（彭博）

颶風蘿拉摧毀房屋。（美聯社）

大樓玻璃碎裂。（美聯社）

颶風蘿拉重創路易斯安那州。（美聯社）

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