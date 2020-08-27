拿漂白劑潔牙、用睫毛膠豐唇... TikTok「美容駭客」橫行

TikTok上流傳許多美容DIY的影片，但內容卻可能造成危險且有害健康。（路透）

2020-08-27 21:54:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音平台抖音海外版TikTok，流傳許多美容DIY影片，包括用漂白劑美白牙齒、自行在家除痣、用睫毛膠讓嘴唇更豐滿等小訣竅，如今醫療團體警告，這些方法既危險又有害健康，可謂「美容駭客」。

《BBC》報導，雖然TikTok表示，這類影片未違反社群規定，但英國皮膚科醫生協會、牙科協會及皮膚協會陸續發出警告，要求民眾不要將社群媒體視為治病的主要來源，否則可能會引發不必要的恐慌、延誤治療、浪費資源，甚至讓人的心理健康惡化。對此，英國衛生部的發言人也表達擔憂。

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報導指出，TikTok上關於「潔牙」（teethwhitening）的話題影片已累計2.84億次觀看量，不少影片建議民眾用漂白劑潔牙，省去昂貴的治療費，但根據英國法律，除非牙齒美白產品的過氧化氫低於0.1％，才能直接向公眾出售，英國牙科協會代表警告，若任意使用高濃度的過氧化氫，會增加牙齒和牙齦損壞的風險。

此外，還有影片提出以防曬用品「化妝」，即在部分臉部塗防曬，其他部分不塗，藉此曬出好看的輪廓，但皮膚診所醫生馬旦（Vishal Madan）警告，未塗的區域可能會有皮膚癌的風險，而且反覆暴露在紫外線下，也可能會讓該塊皮膚提早衰老，最後膚色顯得斑駁和不均勻。

不過TikTok在看完影片後，仍表示這些內容未違反規定，但公司會不斷評估內部政策和流程，以全力確保用戶的安全。

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