武漢肺炎》偽陽性不是試劑問題？ 華大基因：要配合覆檢

瑞典公共衛生局昨天表示，有批從華大基因訂購的武漢肺炎試劑出現偽陽性，造成多達3700人被誤判；對此華大基因強調，「高靈敏度試劑要配合嚴格的測試程序」。圖為華大基因的實驗室。（法新社）

2020-08-27 00:36:29

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典公共衛生局昨天（8月26日）表示，有批從中國篩劑廠商華大基因訂購的中國製武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）試劑出現偽陽性，在瑞典造成多達3700人被誤判；對此華大基因強調，「高靈敏度試劑要配合嚴格的測試程序」，才能減低病毒繼續在社區擴散的風險。

根據《香港電台》報導，華大基因指出，在香港所使用的試劑屬相同規格，華大基因實驗室與香港衞生署有協議，由實驗室在人群中檢測出可疑患者，測試呈「疑似陽性」的個案會交由衞生署進一步覆檢，最後診斷報告由衞生署發出。

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華大基因表示，其研發的試劑具有極高的靈敏度，以避免出現假陰性結果，確保偵測到所有受新冠病毒感染的患者，以便政府和衞生當局可以迅速隔離患者及追踪接觸者；華大基因指出，「配合嚴格的測試程序，華大基因的高靈敏度試劑可以大大降低假陰性結果的機會」，減低病毒繼續在社區擴散的風險。

華大基因還強調，研發的新冠病毒檢測試劑通過國際權威機構的多重嚴格測試，獲美國、歐盟、澳洲、加拿大、新加坡、日本及中國等地的相關資格及認證，並獲世界衞生組織納入應急使用清單。

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