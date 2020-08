越南政府今天指控,中國在南海爭議海域進行軍事演習侵犯了越南主權,還說北京此舉讓建立「南海行為準則」的談判複雜化。圖為中國國旗與解放軍軍艦。(彭博資料照)

2020-08-26 23:45:00

〔中央社〕越南政府今天指控,中國在南海爭議海域進行軍事演習侵犯了越南主權,還說北京此舉讓建立「南海行為準則」的談判複雜化。

中國海南海事局指出,中國本週開始在西沙群島附近海域進行為期6天的軍演,這是兩個月來中國在南海爭議海域進行的第2次軍演,而越南向來聲索西沙群島主權。

越南外交部發言人黎氏秋恆(Le Thi Thu Hang)發表聲明說:「中國接連在(西沙群島)軍演侵犯越南主權,使得中國與東南亞國家協會(ASEAN)之間,就南海各方行為準則(Code of Conduct of Parties in the South China Sea)的談判複雜化。」

由10個成員國組成的東南亞國家協會今年由越南擔任輪值主席,東協已跟中國就南海各方行為準則進行了耗時許久的談判。

中國7月上旬在南海展開軍事演習,引起越南和菲律賓當局批評。美國6月也加強在南海的立場,指控中國意圖在這塊可能蘊藏豐富能源的海域建立「海上帝國」。

