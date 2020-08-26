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    向美軍發出明確警告！中國朝南海發射2枚東風飛彈

    中國26日朝南海發射2枚東風系列飛彈。圖為中國東風26飛彈。（美聯社檔案照）

    中國26日朝南海發射2枚東風系列飛彈。圖為中國東風26飛彈。（美聯社檔案照）

    2020-08-26 23:35:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍本月宣布台海軍演，共軍26日從內陸青海、沿岸省份浙江2地，朝南海發射東風26、東風21共2枚飛彈，外界研判中方此舉是向不斷派出軍機的美方示威，美方近日派遣U-2偵察機前往中國舉辦軍演範圍進行偵蒐任務。

    根據《南華早報》報導，在美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪問台灣後，共軍宣布舉辦「捍衛國家主權」演習，卻仍遭美國軍機闖入演習範圍進行偵蒐，1名共軍消息人士指出，解放軍26日向美方發出明確的警告，從青海西北部發射1枚東風26飛彈，另外也從浙江發射東風21飛彈，2枚飛彈都落在南海。

    報導指出，東風26飛彈有「航母殺手」之稱，射程為4000公里，可對地面或海軍目標進行核打擊或常規打擊；東風21飛彈射程約為1800公里，中國官媒稱該飛彈是東風系列中最先進的，也聲稱它是世界上第一枚反艦彈道飛彈。

    不願具名的共軍消息人士指出，中方發射飛彈的目的是提升自己能力，以拒絕其他國家部隊進入有爭議的南海地區，也是因為美軍軍艦、軍機頻繁進出南海，中方認為美方增加地區潛在風險，對此，也藉著發射飛彈做出回應，同時告知鄰國「北京的目標」。

    中國2枚飛彈均落於南海，向美軍示威。（圖取自微博）

    中國2枚飛彈均落於南海，向美軍示威。（圖取自微博）

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