美出手打擊中國在南海惡行 制裁中國24家國企、個人

美國國務院、商務部26日宣佈，將24中國國營企業列入制裁實體清單，並對一批相關人士實施簽證限制。圖為美國與中國國旗。（路透檔案照）

2020-08-26 23:12:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院、商務部26日宣佈，將24中國國營企業列入制裁實體清單，並對一批相關人士實施簽證限制，指這些實體和個人涉及中國在南海的「惡意活動」。

遭制裁個人不許入境美國

國務院聲明指出，遭制裁的個人現在起將不被允許入境美國，其直系親人也將受到簽證限制；這些人都是要為中國在南海主權爭議島礁軍事化或大規模造陸活動「負責或者同謀」。

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聲明指中國自2013年起，以中國交通建設公司（CCCC）為首，利用國營企業已在南海填海造地超過3000英畝；該公司也是北京「一帶一路」策略的頭號承包者，和其子公司在全球從事貪腐、金融掠奪、環境破壞等侵略活動。

這是川普政府針對支持中國軍方活動之企業，祭出的最新一波打擊行動。國務卿龐皮歐7月才宣佈，美國政府即將對中國在南海的「非法主權主張」有新政策，並強調美國準備採取堅定行動，反對北京的欺凌行動。

國務院、商務部聯手出擊

國務院聲明說，美國的行動「會持續到北京中斷在南海的脅迫行為」，「會繼續與盟邦、夥伴站在一起，抵抗這種破壞穩定的活動。」

商務部長羅斯在聲明中說，美國、中國的鄰居以及國際社會，都已駁斥中共對南海的主權主張，並且譴責為中國軍方在南海人造島」，「今日列出的這些實體，在中國興建這些人造島礁的挑釁行徑扮演重要角色，必須負起責任」。

遭制裁公司包括中交疏濬、中交天津航道局公司、中交上海航道局公司、中交廣州航道局等中交集團子公司，以及中國船艦研究院（前國防部第七研究院）全資子公司「北京環佳通信技術公司」，常州國光數據通信公司、中國電子科技集團第七研究所等。

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