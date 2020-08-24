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    美認定「九段線」非法後 中國對東協國家態度放軟

    美國國務卿龐皮歐上個月宣布中國在南海的主權聲索「完全不合法」後，中國對東南亞國家釋出了北京願意重啟南海談判的意願。圖為中國海軍在南海舉行軍事演習。（美聯社）

    美國國務卿龐皮歐上個月宣布中國在南海的主權聲索「完全不合法」後，中國對東南亞國家釋出了北京願意重啟南海談判的意願。圖為中國海軍在南海舉行軍事演習。（美聯社）

    2020-08-24 16:41:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）宣布中國在南海的主權聲索（中國稱九段線）「完全不合法」後，中國對東南亞國家釋出了北京願意重啟南海談判的意願，東協外交官表示，中國目的在於在拉攏東南亞國家，將美國勢力排除在南海外。

    根據《南華早報》報導，龐皮歐7月13日宣布，中國的南海主權聲索為非法，為美國國策定下最新基調。3週後，中國召集10個東南亞國家的外交官開會，一位掌管海洋和邊界事務的中國官員在會議中表示，北京對「非區域國家」的軍事活動造成「高風險」感到擔憂。

    該官員呼籲東南亞國家與中國合作，表示應盡快恢復《南海行為準則》的談判，並對外顯示出一些進展。中國不希望這個進展被某些不屬於南海勢力的國家「挾持」，一位知情人士指出，中國所謂的「某國」即是美國。

    東協外交官認為，中國希望藉由此次會議拉攏亞洲鄰國，將美國勢力趕出南海。為此，中國態度放軟，表現出更多與東協國家對話的意願。

    中國和東協10國在2002年簽署了一項不具約束力的《南海各方行為宣言》，但直到2011年才正式通過。更具有約束效力的《南海行為準則》於2013年展開談判，但進展十分緩慢。隨著美國不斷施加壓力，以及和越南、印尼和馬來西亞等國在南海上交惡，中國想要在設定的2021年達成《南海行為準則》，可謂是十分艱難。

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