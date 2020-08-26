武漢肺炎》劍橋大學研發「超級疫苗」 空氣噴射便可注入人體

牛津團隊開始研發能對抗多種冠狀病毒的超級疫苗。（示意圖，路透）

2020-08-26 20:57:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕劍橋大學的科學家獲得英國政府資助，開始試驗一種基於去氧核醣核酸（DNA）的疫苗，目的在預防包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒在內的多種冠狀病毒。

劍橋大學26日在一份聲明中表示，英國政府已經投資了190萬英鎊（約台幣7300萬）研發這種疫苗，研究人員計劃在今年秋季展開臨床一期試驗。

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不同於目前多種研發中疫苗著重於武肺病毒的刺突蛋白，劍橋學的研究團隊希望利用其他已知冠狀病毒的基因序列，研發出一種超越Covid-19的疫苗，以對抗相關冠狀病毒疾病，例如「中東呼吸症候群」（MERS）。

這款疫苗使用電腦生成的抗原結構，訓練免疫系統針對病毒的關鍵部分並產生適當的抗病毒反應。

研究計畫領導人、劍橋大學教授海尼（Jonathan Heeney）認為，這種疫苗的一大好處是可望避免人們接種疫苗後產生過激免疫反應。據路透報導，劍橋採用的DNA載體法在應對其他病原的早期試驗中，顯現安全有效性。

按照劍橋大學的說法，這款研發中的疫苗無需針頭、僅用空氣噴射便可注入人體。疫苗熱穩定性好，可做成凍乾粉，因而無需冷藏，更便於儲存和運輸，進而降低成本。

牛津大學另外與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的武肺疫苗AZD-1222，正進入第三期臨床試驗，力拚最快於10月問世。

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