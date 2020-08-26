歷史上第一個用戰車實戰國家 英國考慮廢棄所有戰車

目前英國擁有約227輛「挑戰者2」戰車，但自1998年服役以來並未進行重大升級。（歐新社）

2020-08-26 10:38:19

〔即時新聞／綜合報導〕1916年9月英國在第一次世界大戰的索姆河戰役中，派出秘密武器「Mark I」，成為第一個在戰場上使用戰車的國家，不過現英國軍方考慮，由於主力戰車「挑戰者2」（Challenger 2）老化，加上認為戰車在現代戰爭中的軍事價值下降，考慮廢棄所有戰車。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，目前英國擁有約227輛「挑戰者2」戰車，但自1998年服役以來並未進行重大升級，主力戰車老化令英國陸軍近十年來都在尋找戰車現代化，包含購買德國戰車「豹2」等或升級「挑戰者2」等方案，不過英國軍方現在開始考慮，是否要廢棄所有戰車，改投資其他軍事發展。

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英國陸軍首長史密斯（Mark Carlton Smith）曾透露：「現代戰爭中，戰車的威脅正在減少」，英國防部長也表示，未來要投資網路和電子戰等「日出」新興戰力，減少投資「落日」裝備，不過並未詳細說明什麼是「落日」裝備。

皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）教授惠特靈（Jack Watling）指出，英國在戰車發展領域落後，現在面臨著現代化的選擇，不是要改造現代化裝甲，就是要優先考慮火力和機動性，不過目前英國「兩者都負擔不起」。

報導指出，若國防預算沒有增加，則必須廢棄舊裝備來投資新的戰力，報導也強調如果陸軍確實放棄了戰車部隊，那麼就必須令盟國放心，它將在國防領域進行其他投資。

1916年9月英國在一戰的索姆河戰役中，派出秘密武器「Mark I」，成為第一個在戰場上使用戰車的國家。（圖擷自Wiki）

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