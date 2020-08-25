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    邱騰華爭取「中國香港製造」 黃之鋒嘲諷：別再分裂國家！

    針對邱騰華要求爭取港貨改標「中國香港製造」，黃之鋒忍不住開酸。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對邱騰華要求爭取港貨改標「中國香港製造」，黃之鋒忍不住開酸。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020-08-25 23:56:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港強推《港版國安法》，引發國際撻伐，尤其美國更是取消香港特殊待遇，祭出多項制裁和限制措施，包含限制出口美國的香港商品，原產地要改為「中國」。但香港商務及經濟發展局長邱騰華聲稱要爭取改標「中國香港製造」。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒開酸，表示這麼愛中國，而今終於有機會同享「中國製造」美譽，竟然不願意，可見邱騰華局長愛國之心不足。

    黃之鋒今晚在臉書上表示，美國早前宣佈今年11月9日開始，禁止港貨使用「香港製造」標籤，改為標明產地為「中國」。面對此措施，港府氣急敗壞砲轟美國蠻橫粗暴，一再重申「獨立關稅區是由《基本法》賦予」。

    但不論是中共或是親中港人口口聲聲說「香港自古以來是中國不可分離的一部分」，而今「如願以償」，香港終於與祖國榮辱與共，同享「中國製造」美譽，沒想到邱騰華竟然表示要爭取「中國香港製造」標籤，讓黃之鋒相當納悶，開酸邱騰華愛國心不夠，令人震驚。

    黃之鋒嘲諷砲火繼續發射，「怎麼了，咱們中國製造有什麼問題？要是全中國都在鬧什麼上海製造、北京製造、武漢製造，國家豈不是四分五裂？邱局長這些言論，壓根兒就是黃皮白心，骨子裡瞧不起國貨，要和祖國割席。我呼籲邱局長不要再做出分裂國家的行為，以免傷害十三億中國人民的感情」。

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