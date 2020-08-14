狠打臉高官！ 黃之鋒：香港是WTO創始成員時中國還未能加入

香港商經局局長邱騰華稱香港黃之鋒直接打臉邱騰華（見圖），指出事實是香港在回歸中國前就已經是WTO（世界貿易組織）創始會員，並享有獨立關稅區的特殊待遇，當時中國還沒能加入WTO。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

2020-08-14 23:50:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港商經局局長邱騰華宣稱香港之所以是獨立關稅區，全有賴於中國透過《基本法》的施惠。對此，黃之鋒直接打臉邱騰華，指出事實是香港在回歸中國前就已經是WTO（世界貿易組織）創始會員，並享有獨立關稅區的特殊待遇，當時中國還沒能加入WTO。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華日前聲稱，香港之所以能在WTO成員國中，享有獨立關稅區的特殊地位，是中國透過《基本法》所給予回歸後的香港獨享的經濟待遇。

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對此，黃之鋒今日在臉書發文直接對邱騰華喊話，「邱騰華，香港未有基本法前已經係獨立關稅區啦！」並指出，事實是，香港早在1986年已於宗主國英國推薦下加入WTO前身GATT（關貿總協定）；並在主權移交前兩年，即1995年已過渡成為WTO創始成員，並在WTO中享有獨立關稅區，而當時中國連WTO還尚未能加入，是到了2001年才加入WTO。

黃之鋒也指出，香港之所以能在1997年主權移交後仍能保有其特殊地位，並非是中國所施惠，是因為中國承諾香港在一國兩制之下，仍能保有高度自治，各國才因此容許香港可以繼續維持其創始成員地位。

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