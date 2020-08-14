為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    狠打臉高官！ 黃之鋒：香港是WTO創始成員時中國還未能加入

    香港商經局局長邱騰華稱香港黃之鋒直接打臉邱騰華（見圖），指出事實是香港在回歸中國前就已經是WTO（世界貿易組織）創始會員，並享有獨立關稅區的特殊待遇，當時中國還沒能加入WTO。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    香港商經局局長邱騰華稱香港黃之鋒直接打臉邱騰華（見圖），指出事實是香港在回歸中國前就已經是WTO（世界貿易組織）創始會員，並享有獨立關稅區的特殊待遇，當時中國還沒能加入WTO。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    2020-08-14 23:50:43

    〔即時新聞／綜合報導〕香港商經局局長邱騰華宣稱香港之所以是獨立關稅區，全有賴於中國透過《基本法》的施惠。對此，黃之鋒直接打臉邱騰華，指出事實是香港在回歸中國前就已經是WTO（世界貿易組織）創始會員，並享有獨立關稅區的特殊待遇，當時中國還沒能加入WTO。

    香港商務及經濟發展局局長邱騰華日前聲稱，香港之所以能在WTO成員國中，享有獨立關稅區的特殊地位，是中國透過《基本法》所給予回歸後的香港獨享的經濟待遇。

    對此，黃之鋒今日在臉書發文直接對邱騰華喊話，「邱騰華，香港未有基本法前已經係獨立關稅區啦！」並指出，事實是，香港早在1986年已於宗主國英國推薦下加入WTO前身GATT（關貿總協定）；並在主權移交前兩年，即1995年已過渡成為WTO創始成員，並在WTO中享有獨立關稅區，而當時中國連WTO還尚未能加入，是到了2001年才加入WTO。

    黃之鋒也指出，香港之所以能在1997年主權移交後仍能保有其特殊地位，並非是中國所施惠，是因為中國承諾香港在一國兩制之下，仍能保有高度自治，各國才因此容許香港可以繼續維持其創始成員地位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》深圳超市員工確診！中方急篩3184名接觸者
    2020-08-14 23:24

    武漢肺炎》深圳超市員工確診！中方急篩3184名接觸者
    Google拒與港府直接合作 羅冠聰：對跨國企業有指標作用
    2020-08-14 23:19

    Google拒與港府直接合作 羅冠聰：對跨國企業有指標作用
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    理應比其他國家更守護民主價值 羅冠聰籲德國：對中國硬起來
    2020-08-14 22:47

    理應比其他國家更守護民主價值 羅冠聰籲德國：對中國硬起來
    林夕贈詞《約定》羅冠聰 中國央視崩潰怒罵：精神病患的夢話
    2020-08-14 22:26

    林夕贈詞《約定》羅冠聰 中國央視崩潰怒罵：精神病患的夢話
    國際今日熱門
    2020-08-14 06:06

    管到別人家裡去！抖音母公司2年前開始審查印尼新聞

    2020-08-14 05:52

    震驚！ 日本大阪車站旁挖出1500具人骨 身分揭曉了 影片

    2020-08-14 05:59

    波灣第一國！阿聯、以色列達成和平協議 建立全面外交關係

    2020-08-14 05:50

    閻麗夢：新冠病毒是2個有害病毒改造而成 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播