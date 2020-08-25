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    穆斯林少女愛上基督徒遭家人虐打 肋骨遭打斷頭剃光

    法國有個從波士尼亞與赫塞哥維納逃難來的穆斯林家族，家族中有位17歲的穆斯林女孩由於與基督徒的男孩交往，其家人不僅強烈反對還動用「穆斯林家法」，將少女的頭髮剃光後痛毆成重傷。示意圖，非當事人。（美聯社）

    法國有個從波士尼亞與赫塞哥維納逃難來的穆斯林家族，家族中有位17歲的穆斯林女孩由於與基督徒的男孩交往，其家人不僅強烈反對還動用「穆斯林家法」，將少女的頭髮剃光後痛毆成重傷。示意圖，非當事人。（美聯社）

    2020-08-25 19:15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕法國東部城市貝桑松（Besançon）有個從波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina，簡稱波赫）逃難來的穆斯林家族，家族中有位17歲的穆斯林女孩由於與基督徒的男孩交往，其家人不僅強烈反對還動用「穆斯林家法」，將少女的頭髮剃光後痛毆成重傷，法國警方獲報趕抵現場後將少女救出送醫並安置；事後少女家人全遭逮捕並起訴，法國政府強調，這家人在走完全部司法程序後將「驅逐出境」。

    綜合外媒報導，受害少女的穆斯林家族從巴爾幹半島的波赫逃難而來，2年前向法國政府申請庇護，雖然在2019年已走完全部申請程序，但還未獲得批准；事發原由是這位17歲的穆斯林少女與鄰居、同為來自巴爾幹半島國家塞爾維亞的20歲基督徒青年熱戀數個月後，開始有結婚的想法。

    雖然兩家人來往沒有問題，但若論及婚嫁，女方家人不能接受女孩嫁給基督徒，這對戀人便在8月17日私奔，然而在4天後被男方家人找回；結果當女孩回家時，她的父母與叔叔、叔母竟當著其他小孩的面痛毆她，還把她的長髮剃光，並沒收女孩的手機禁止與外界聯繫，形同軟禁；這位基督徒青年與家人見狀不敢干涉，但趕緊報警求救。

    法國警方獲報趕抵現場時，叔母一度將女孩藏起來意圖隱瞞，所幸警方順利將傷痕累累的女孩救出，緊急送醫急救後發現女孩不僅滿身瘀青，還有根肋骨遭打斷，之後也將少女安置，並禁止施暴家人與她聯繫；此事曝光後在法國引起譁然，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天（8月24日）強調，對少女僅因愛上基度徒而遭酷刑而感到震驚，「這種野蠻的行為必須嚴懲」，表示司法程序走完後這些人會被驅逐出境。

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