陝西窮縣砸30億蓋中學被查 校方急拆豪華造景

中國陝西省鎮安縣斥資人民幣7.1億元（約新台幣30億元）興建一所豪華中學。（圖擷取自新華網）

2020-08-25 16:36:45

〔中央社〕陸媒報導，中國大陸陝西省一個貧困縣日前遭爆斥資人民幣7.1億元（約新台幣30億元）興建豪華中學後，中央紀委已介入調查，當地官方昨天緊急拆除與教學設施無關的豪華造景。

中國新聞周刊報導，陝西鎮安縣鎮安中學校園內，24日有幾台大型怪手、起重機正在施工，學校側門有數輛大卡車進出，一輛載滿建築工人的大巴士駛入校園。校園週邊還有員警執勤，禁止路人逗留和拍照。

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據報導，校門口氣勢磅礡的4層「鯉魚躍龍門」水景噴泉正在被拆除，校內的假山瀑布群附近的涼亭也正在被拆除，然後移走。

距離學校不遠的雲蓋寺鎮鎮長王傳文說，他上午接到通知來到學校，負責把其中一個涼亭運回鎮上。校園西北角的外牆上，原本藉著山勢修建了兩處涼亭，可以從後方俯瞰學校景致，現在也都被拆除。

「政府花了那麼多錢建這麼好的學校，現在又要拆，太可惜了。」許多附近村民路過圍觀，都對學校建了又拆感到遺憾。學校附近的村民普遍支持修建學校，認為這是利於當地長遠發展的大事。

報導引述一名村民說，8月23日，一些當地人甚至自發拉起布條，反對拆學校的仿古門樓，多名員警在學校附近巡邏，防止引發衝突。

報導稱，鎮安中學的噴泉、涼亭被火速拆除，與調查力度有關。鎮安縣教育脫貧辦公室工作人員表示，事件已引發中共中央紀律檢查委會員會關注，中紀委相關領導已在當地展開調查。

報導指出，主管鎮安中學專案的局長已連續多日未曾在局裡露面，近期都在縣裡開會；學校所在的永樂街道辦黨委書記、主任，連日來也都為此在縣府開會。

官媒新華社13日推出調查報導，揭露鎮安縣斥資7.1億元興建一所豪華中學，不但採用仿唐式建築風格，還有假山瀑布花園造景，圖書館宛如北京天壇。當地官員宣稱，「再窮也不能窮教育」。

報導指出，鎮安是去年5月才摘帽的深度貧困縣，2019年地方財政收入才1.78億元，但卻投資7.1億元蓋中學，需連續12年、每年至少償還5337萬元貸款，其後還有兩億多元欠款得想辦法籌措。

此事引發大陸輿論譁然與抨擊後，鎮安官方第一反應卻是再花錢動手拆除已建好的昂貴景觀。新聞曝光後，今天又引發大陸網友在微博新聞討論串批評「浪費兩趟錢」；他們反問：「拆了不用錢嗎？」、「建好了又拆，這不又是浪費錢嗎？」

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