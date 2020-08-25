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    威斯康辛警對非裔男連開7槍 再爆反種族主義示威

    美國威斯康辛州非裔男子布雷克疑似與警察發生衝突，被警方連開7槍，槍擊事件也使當地再爆發反種族主義示威。（法新社）

    美國威斯康辛州非裔男子布雷克疑似與警察發生衝突，被警方連開7槍，槍擊事件也使當地再爆發反種族主義示威。（法新社）

    2020-08-25 16:59:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州23日發生警察對非裔男子連開7槍事件，重新燃起當地反種族主義示威，當局緊急實施宵禁，24日晚間的抗議活動再爆發警民衝突，警方釋放催淚瓦斯，驅離群眾，示威者則對執法人員扔擲瓶罐並施放煙火。

    綜合外媒報導，威斯康辛城市基諾沙（Kenosha）23日傍晚，非裔男子布雷克（Jacob Blake）與警察疑似發生衝突，警方對布雷克連開7槍，影片被當地民眾分享制網路上後，再度掀起反種族主義示威。據報導，布雷克的3名孩子在車上目擊此事件，被警方槍擊的男子布雷克，目前則在醫院治療，情況已穩定。

    大批民眾聚集在地方法院外，州長埃弗斯（Tony Evers）緊急頒布宵禁，並派遣125名國民兵。示威者高喊「沒有正義就沒有和平」（No justice, no peace），警方發射催淚瓦斯試圖驅離，拒絕離開的群眾則與警方發生衝突。

    目擊者懷特（Raysean White）表示，自己是拍攝影片的人，當時聽見布雷克與警方發生口角，隨後聽見3名警察大喊「放下刀」，懷特也提到，拍攝當下並未看見布雷克拿刀。

    埃弗斯表示，目前沒有消息指出布雷克持有刀械或其他武器，全案將待司法部進行調查。埃弗斯也譴責這次的槍擊事件，並提到，儘管目前相關細節仍未公布，但可以肯定是布雷克不是第一個被執法人員槍擊、受傷或被無情殺害的非裔民眾。

    基諾沙警察工會主席迪茲（Pete Deates）則聲明表示，目前網路上流傳的影片無法拍攝到完整、複雜的情況，並稱州長埃弗斯的言論完全不負責任。

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