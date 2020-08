威斯康辛警對非裔男連開7槍 再爆反種族主義示威

2020-08-25 16:59:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國威斯康辛州23日發生警察對非裔男子連開7槍事件,重新燃起當地反種族主義示威,當局緊急實施宵禁,24日晚間的抗議活動再爆發警民衝突,警方釋放催淚瓦斯,驅離群眾,示威者則對執法人員扔擲瓶罐並施放煙火。

綜合外媒報導,威斯康辛城市基諾沙(Kenosha)23日傍晚,非裔男子布雷克(Jacob Blake)與警察疑似發生衝突,警方對布雷克連開7槍,影片被當地民眾分享制網路上後,再度掀起反種族主義示威。據報導,布雷克的3名孩子在車上目擊此事件,被警方槍擊的男子布雷克,目前則在醫院治療,情況已穩定。

請繼續往下閱讀...

大批民眾聚集在地方法院外,州長埃弗斯(Tony Evers)緊急頒布宵禁,並派遣125名國民兵。示威者高喊「沒有正義就沒有和平」(No justice, no peace),警方發射催淚瓦斯試圖驅離,拒絕離開的群眾則與警方發生衝突。

目擊者懷特(Raysean White)表示,自己是拍攝影片的人,當時聽見布雷克與警方發生口角,隨後聽見3名警察大喊「放下刀」,懷特也提到,拍攝當下並未看見布雷克拿刀。

埃弗斯表示,目前沒有消息指出布雷克持有刀械或其他武器,全案將待司法部進行調查。埃弗斯也譴責這次的槍擊事件,並提到,儘管目前相關細節仍未公布,但可以肯定是布雷克不是第一個被執法人員槍擊、受傷或被無情殺害的非裔民眾。

基諾沙警察工會主席迪茲(Pete Deates)則聲明表示,目前網路上流傳的影片無法拍攝到完整、複雜的情況,並稱州長埃弗斯的言論完全不負責任。

Look wtf happened in kenosha !!! WHAT IS GOING ON ????????????‍♂️ police brutality is REAL pic.twitter.com/RRxncCLy8e