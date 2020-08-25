被財神纏住？ 幸運夫妻中7千萬爽退休 7年後再中3.8億

加拿大這對超幸運夫妻7年內連中兩次樂透頭獎，先中了7146萬元，再中3.8億元，「被財神眷顧」的好運不僅羨煞眾人，連夫妻倆也不敢置信。（圖擷取自推特）

2020-08-25 00:26:08

〔即時新聞／綜合報導〕財神就愛找上門！加拿大一對夫妻超幸運，不但在7年內連中兩次樂透頭獎，獎金還從320萬加幣（約新台幣7146萬元）暴增到1740萬加幣（約新台幣3.8億元），「被財神眷顧」的好運不僅羨煞眾人，連夫妻倆也不敢置信，開心直呼「太不可思議了！」

綜合外媒報導，來自加拿大新斯科舍省丁沃爾（Dingwall）的男子利林頓（Raymond Lillington）和妻子蓋伊（Gaye），在2013年購買加拿大的「6/49樂透」，當時中了加幣320萬元的頭獎，夫妻兩人領完獎金後選擇退休，過著到處遊山玩水的享樂生活。

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沒想到，本月15日加拿大樂透的最新中獎結果出爐，利林頓夫妻竟又中了頭獎，獲得加幣1740萬元，成為該省史上第二高樂透獎金的得主。現年70歲的利林頓在領獎時表示，人生能贏得一次頭獎就已經很驚人，沒想到自己還能中兩次，「我當下真的嚇到了，不斷重複檢查手中的彩券，經過6、7次檢查後才確定這是真的」。

太太蓋伊（Gaye Lillington）則透露，「我一開始還以為他（老公）在開玩笑，可是當我看到他的表情，就知道是真的」。夫妻倆開心地說，最新贏得的獎金，他們打算用在5個孩子與6個孫子身上，「我的每個家人以後都可以輕鬆一點了」。

另外，他們也計畫捐出一部分獎金給慈善機構，希望能回饋自己的家鄉。

Raymond Lillington and his wife Gay are the 17.5 million dollar lottery winner-and get this ...it's his 2nd lotto win.

He won 3.2 million in 2013.

He is from Dingwall, NS pic.twitter.com/QxwmqN1l5i — ColleenJonescbc （@cbccolleenjones） August 19, 2020

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