被財神纏住？ 幸運夫妻中7千萬爽退休 7年後再中3.8億

〔即時新聞/綜合報導〕財神就愛找上門!加拿大一對夫妻超幸運,不但在7年內連中兩次樂透頭獎,獎金還從320萬加幣(約新台幣7146萬元)暴增到1740萬加幣(約新台幣3.8億元),「被財神眷顧」的好運不僅羨煞眾人,連夫妻倆也不敢置信,開心直呼「太不可思議了!」

綜合外媒報導,來自加拿大新斯科舍省丁沃爾(Dingwall)的男子利林頓(Raymond Lillington)和妻子蓋伊(Gaye),在2013年購買加拿大的「6/49樂透」,當時中了加幣320萬元的頭獎,夫妻兩人領完獎金後選擇退休,過著到處遊山玩水的享樂生活。

沒想到,本月15日加拿大樂透的最新中獎結果出爐,利林頓夫妻竟又中了頭獎,獲得加幣1740萬元,成為該省史上第二高樂透獎金的得主。現年70歲的利林頓在領獎時表示,人生能贏得一次頭獎就已經很驚人,沒想到自己還能中兩次,「我當下真的嚇到了,不斷重複檢查手中的彩券,經過6、7次檢查後才確定這是真的」。

太太蓋伊(Gaye Lillington)則透露,「我一開始還以為他(老公)在開玩笑,可是當我看到他的表情,就知道是真的」。夫妻倆開心地說,最新贏得的獎金,他們打算用在5個孩子與6個孫子身上,「我的每個家人以後都可以輕鬆一點了」。

另外,他們也計畫捐出一部分獎金給慈善機構,希望能回饋自己的家鄉。

