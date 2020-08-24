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    短暫現身一掃辭職傳聞 安倍︰感謝人民支持 將繼續努力工作

    日本首相安倍晉三今天上午在官邸向媒體發表簡短談話，一掃外界盛傳他將辭職的傳言。安倍上週一前往慶應大學醫院進行健康檢查，今天再度前往醫院，健康問題引起外界關切，安倍表示，這是為了有萬全的健康管理，檢查結果日後將會向各界報告。（法新社）

    日本首相安倍晉三今天上午在官邸向媒體發表簡短談話，一掃外界盛傳他將辭職的傳言。安倍上週一前往慶應大學醫院進行健康檢查，今天再度前往醫院，健康問題引起外界關切，安倍表示，這是為了有萬全的健康管理，檢查結果日後將會向各界報告。（法新社）

    2020-08-24 14:14:47

    〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本首相安倍晉三今天上午在官邸向媒體發表簡短談話，明確表示將會繼續努力工作，一掃外界盛傳他將辭職的傳言。安倍上週一前往慶應大學醫院進行健康檢查，今天再度前往醫院，健康問題引起外界關切，安倍表示，這是為了有萬全的健康管理，檢查結果日後將會向各界報告。

    安倍於2012年12月26日回鍋擔任首相到今天，連續在任2799日，超過他的外叔公佐藤榮作創下的紀錄。對於這項紀錄，安倍表示，人民要問的應該不在於在任的日數，而是拿出什麼成果，他表示，7年8個月來為了達成對國民的承諾、拿出成果，每天都全力以赴，藉由各種成果的累積才能迎接今天的到來，感謝人民在大選中給予大力支持，即使在困難時期仍繼續支持他。

    安倍上週一前往慶應大學醫院進行健康檢查，在醫院內待了7個多小時，外界對他的健康狀況出現質疑，甚至傳聞他將在今年連任在任刷新紀錄後宣布辭職，也有部分非主流媒體和週刊報導他可能在提早9月下台。

    今天上午10點多安倍再度驅車前往慶應大學，再度引起媒體關注，不過首相官邸和政府發言人菅義偉均澄清，安倍只是遵從醫生囑咐回診，進行追加檢查。

    安倍今天在醫院停留約3個半小時，在下午1點多離開醫院返回官邸，官邸前聚集了約50多名媒體記者，安倍表示，今天去醫院除了聽取上週的檢查結果外，還進行追加檢查，這是為了有萬全的健全管理，接下來將會繼續努力工作。

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