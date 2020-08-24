為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗誤擊烏克蘭客機 黑盒子顯示25秒中2飛彈

    2020-08-24 01:31:25
    一架烏克蘭國際航空客機今年1月在伊朗境內遭飛彈擊落，墜毀於德黑蘭近郊。（路透檔案照）

    一架烏克蘭國際航空客機今年1月在伊朗境內遭飛彈擊落，墜毀於德黑蘭近郊。（路透檔案照）

    〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗今年1月誤擊一架烏克蘭客機，導致176人喪生的慘劇；伊朗官員23日透露，對黑盒子所做的分析顯示，該架客機在25秒內連遭2枚飛彈鎖定，第一枚飛彈似乎並未命中，正副駕駛當時仍試圖挽救，但第二枚飛彈直接命中機身，飛機在空中爆炸裂解。

    今年1月8日，烏克蘭國際航空（Ukrainian International Airlines）一架編號752的波音737-800客機，從德黑蘭的何梅尼國際機場起飛後不久，墜毀於德黑蘭近郊。事發後，美國和加拿大等西方國家一致指稱，該架客機是遭伊朗擊落；德黑蘭當局原本矢口否認，數日後終於坦承由於當時伊朗與美國的關係高度緊張，伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）誤將這架客機當成敵對目標，對它發射飛彈。

    一架烏克蘭國際航空客機今年1月在伊朗境內遭飛彈擊落，墜毀於德黑蘭近郊。（歐新社檔案照）

    一架烏克蘭國際航空客機今年1月在伊朗境內遭飛彈擊落，墜毀於德黑蘭近郊。（歐新社檔案照）

    伊朗民航組織主席桑加尼（Touraj Dehghani-Zanganeh）向國營電視台表示，第一枚飛彈似乎是在飛機周邊爆炸，導致飛機的無線電系統故障；正副駕駛與機械工程師之間的對話達19秒，「機械師指出電子系統故障，輔助動力已經啟動」。黑盒子停止運作後，第二枚飛彈在第25秒時擊中飛機，因此第二枚飛彈的衝擊無從得知。

    該架班機原定從德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔，機上包括伊朗、加拿大、烏克蘭、英國和阿富汗乘客。伊朗直到7月中旬才將黑盒子送往法國解讀，前述分析結果將納入伊朗調查此事的官方報告。伊朗與烏克蘭官員已就罹難者與家屬的賠償展開對話，新一輪對話預定10月進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭客機遭伊朗飛彈擊落 調查報告指雷達校準偏差所致
    2020-07-13 09:55

    烏克蘭客機遭伊朗飛彈擊落 調查報告指雷達校準偏差所致
    拖延交出誤擊客機黑盒子 伊朗鬆口願送法國分析
    2020-06-23 21:22

    拖延交出誤擊客機黑盒子 伊朗鬆口願送法國分析
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    伊朗擊落烏克蘭客機 黑盒子將移交烏國當局
    2020-01-19 00:46

    伊朗擊落烏克蘭客機 黑盒子將移交烏國當局
    墜機謊言被戳破！伊朗外交部長：人民被騙了好幾天
    2020-01-16 09:36

    墜機謊言被戳破！伊朗外交部長：人民被騙了好幾天
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    烏克蘭客機傳被擊落176人亡 路透：伊朗飛彈疑為俄製SA-15
    2020-01-10 15:36

    烏克蘭客機傳被擊落176人亡 路透：伊朗飛彈疑為俄製SA-15
    紐時公布影片！控伊朗飛彈擊中烏克蘭班機 川普：有人可能犯錯
    2020-01-10 08:41

    紐時公布影片！控伊朗飛彈擊中烏克蘭班機 川普：有人可能犯錯
    國際今日熱門
    2020-08-23 06:23

    帶海洛因從巴基斯坦闖印度 5運毒犯在邊境遭槍殺

    2020-08-23 06:45

    少女25樓墜下！ 父心急搶接被砸中一起身亡 影片

    2020-08-23 02:59

    南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存

    2020-08-23 05:30

    抗中沒半招 川普重轟拜登

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播