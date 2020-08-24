伊朗誤擊烏克蘭客機 黑盒子顯示25秒中2飛彈

2020-08-24 01:31:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗今年1月誤擊一架烏克蘭客機，導致176人喪生的慘劇；伊朗官員23日透露，對黑盒子所做的分析顯示，該架客機在25秒內連遭2枚飛彈鎖定，第一枚飛彈似乎並未命中，正副駕駛當時仍試圖挽救，但第二枚飛彈直接命中機身，飛機在空中爆炸裂解。

今年1月8日，烏克蘭國際航空（Ukrainian International Airlines）一架編號752的波音737-800客機，從德黑蘭的何梅尼國際機場起飛後不久，墜毀於德黑蘭近郊。事發後，美國和加拿大等西方國家一致指稱，該架客機是遭伊朗擊落；德黑蘭當局原本矢口否認，數日後終於坦承由於當時伊朗與美國的關係高度緊張，伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）誤將這架客機當成敵對目標，對它發射飛彈。

伊朗民航組織主席桑加尼（Touraj Dehghani-Zanganeh）向國營電視台表示，第一枚飛彈似乎是在飛機周邊爆炸，導致飛機的無線電系統故障；正副駕駛與機械工程師之間的對話達19秒，「機械師指出電子系統故障，輔助動力已經啟動」。黑盒子停止運作後，第二枚飛彈在第25秒時擊中飛機，因此第二枚飛彈的衝擊無從得知。

該架班機原定從德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔，機上包括伊朗、加拿大、烏克蘭、英國和阿富汗乘客。伊朗直到7月中旬才將黑盒子送往法國解讀，前述分析結果將納入伊朗調查此事的官方報告。伊朗與烏克蘭官員已就罹難者與家屬的賠償展開對話，新一輪對話預定10月進行。

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