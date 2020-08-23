小孩在隔離飯店亂抹糞便... 引爆澳洲維州第二波感染潮

入住瑞吉飯店隔離的一家四口，竟成維多利亞州第二波感染潮爆發源頭。（圖擷取自Google Map）

2020-08-23 07:57:18

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，維多利亞州近期確診數也不斷新增，當局在近日進行維州防疫工作檢討會報時，發現該州有超過超過九成的確診病例可追溯到5月居住在墨爾本隔離飯店的一家四口，而客房牆壁當時被小孩塗抹糞便，又在飯店走廊四處走動，使得飯店工作人員確診，隨後引發維州確診病例暴增。

綜合外媒報導，這一家人在今年5月9日從海外返回澳洲，並在5月15日出現肺炎症狀後前往墨爾本的「瑞吉飯店」（Rydges Hotel）隔離，而在18日時，一家四口都確診感染武漢肺炎。但沒想到的是，這一家人的小孩將糞便塗抹在房間的牆壁上，「污染客房環境」，且這家人在隔離期間又要求外出散步，結果由飯店人員陪著他們走出房間在走廊散步。

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到了5月25日時，飯店員工已有3人出現症狀，數天後經過檢測，證實飯店員工都是被這一家人傳染。到了6月中旬，飯店已有17名員工染疫，同時也引發維州的第二波感染潮。

流行病學專家阿普倫（Charles Alpren）表示，這一家四口走出房間時，便有可能發生病毒傳播事件，而傳播有可能是由此家庭直接傳給員工，也有可能是飯店員工被飯店設施表面的病毒感染。阿普倫指出，目前維州第二波感染潮的確診病例中，有99％皆來自「瑞吉飯店」及「史坦佛廣場飯店」，其中有九成來自「瑞吉飯店」。

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