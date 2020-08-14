全球第一個因疫情「亡國」！赫特河公國宣布解散

赫特河公國國旗。（圖擷取自維基百科）

2020-08-14 07:22:37

〔即時新聞／綜合報導〕位於澳洲內陸西部的微型國家赫特河公國（Principality of Hutt River）建國50年，是少數向澳洲宣戰過的國家，卻因為不敵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，無力償還積欠澳洲的稅金，宣布將回歸澳洲。

綜合媒體報導，赫特河公國解散的原因主要是由於武漢肺炎造成賴以為生的觀光業收入稅減，無力償還積欠澳洲的稅金，赫特河公國的末代領導人卡斯利親王（Prince Graeme Casley）忍痛宣布解散國家，以賣國土償還積欠的稅金。

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報導提到，赫特河公國位於西澳首府伯斯（Perth）以北500公里處，國土面積約75平方公里，人口僅有26人。該國起源於1970年，卡斯利親王的父親李歐納德親王（Prince Leonard Casley）原本是澳洲西部的一位小麥農民，但因為小麥生產問題，與澳洲政府發生嚴重衝突，一怒之下宣布建立赫特河公國。

赫特河公國雖小，且不被澳洲承認，但仍然表現得像一個獨立的國家。赫特河公國擁有自己的護照、駕照和貨幣，而且有自己的旗幟，包括美國和法國在內的10個不同國家設有13間外國辦事處。

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