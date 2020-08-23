窮的只剩錢？江西官員訪貧戶 豪華裝修惹議 網諷：說你窮你就窮

江西省萍鄉市經濟技術開發區日前發出一篇報導，為該區黨工委書記等官員走訪當地貧戶，不過，在報導中的配圖卻可看到，「貧戶」的家中裝修、陳設看上去格外豪華，引發外界議論。（圖擷自網路）

2020-08-23 07:26:06

〔即時新聞／綜合報導〕為呼應中國國家主席習近平的「2020年中國實現農村貧困人口全部脫貧」政見，江西省萍鄉市經濟技術開發區日前發出一篇報導，為該區黨工委書記等官員走訪當地貧戶，不過在報導中的配圖卻可看到，「貧戶」的家中裝修、陳設看上去格外豪華，引發外界議論。對此官方則稱，不能觀看房屋外表來判斷是否貧困，並稱相關住宅是貧戶用補償款自行裝修，這番解釋依舊讓外界質疑。據指出，目前該篇文章已被下架。

綜合媒體報導，江西萍鄉經濟技術開發區管委會日前刊出《區領導督導脫貧扶貧工作並走訪看望貧困戶》一文，文中稱萍鄉經開區黨工委書記李錦林一行人於8月19日上午先後走訪田中村和三田村的幾戶貧困戶，與貧困群眾面對面交談並了解其訴求，不過該文配的幾張圖片卻顯示，這些貧戶家中的陳設豪華，不僅有氣派的沙發及茶几，地上和牆面上也貼著磁磚，看上去也十分寬敞明亮。這番內容隨即引發外界質疑，網友陸續感慨「這貧困戶家中梳化比我家的還大呢」、「這放我老家，絕對是村裡首富」、「不看房屋，看他們的穿著和皮膚狀態，說句不好聽的， 一看就是沒吃過苦、受過累的」等。

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對此管委會工作人員回應稱，經開區的農村地區情況與普通農村有所不同，該地的城鎮化水平普遍高於其他地區，並稱「判斷一個家庭是否貧困，不能光看房屋的外表」，相關住戶是用拆遷補償款自行裝修，強調當地貧困戶中這類較為豪華的裝修不是普遍現象，且這些家庭之中，有的因疾病、殘疾等原因，「經濟狀況仍然很拮据」。事後該篇文章也已經被刪除，但在網路上仍持續流傳相關截圖。

網友質疑官方解釋「牽強附會」，紛紛評論嘲諷「試問如果這麼貧困會把錢用在裝修上而不是在生活上？」、「既然是真的為什麼要急匆匆刪除」、「拿補償款買這種沙發確定是貧困？跟我理解的解決溫飽問題的貧困戶是不是不太一樣？」、「不看房屋外表看啥？窮人住豪宅？」、「熱烈祝賀，江西萍鄉生活水平已趕超美帝」、「既然有錢了，還算貧嗎？還用扶嗎？」、「萍鄉什麼時候曾經真過，政績造假，新聞造假，扶貧造假，信訪案件辦結造假」也有人直言「有一種『窮』，是領導說你窮你就窮，不論手握多少拆遷款，你還是『窮』。有一種貧困，領導說你不夠貧困，你連飯都吃不上了，你還是不能貧困。」

有中媒報導指出，萍鄉經開區建檔立卡的貧困戶有172戶、672人，到2018年底已全部脫貧退出，貧困發生率從0.42%降至0%，先前也有報導指全市貧困發生率已降至0.22%。不過對此說法有訪民認為是虛假報導，也曾到法院起訴，要求糾正報導中的錯誤，不過最終是被法院裁定不予受理。

江西省萍鄉市經濟技術開發區日前發出一篇報導，為該區黨工委書記等官員走訪當地貧戶，不過在報導中的配圖卻可看到，「貧戶」的家中裝修、陳設看上去格外豪華，引發外界議論。（圖擷自網路）

事後該篇文章雖被刪除，但在網路上仍持續流傳相關截圖。（圖擷自網路）

有中媒報導指出，萍鄉經開區貧困發生率極低，更曾有2018年底已全部脫貧的說法，對此曾有訪民認為是虛假報導，也曾到法院起訴，不過最終是被法院裁定不予受理。（圖擷自網路）

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