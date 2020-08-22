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    武漢肺炎》南韓新增332例確診 明起全國實施二級防疫措施

    南韓今日新增332例確診，鑑於疫情升溫，南韓政府明起將在全國實施二級防疫措施。（彭博）

    南韓今日新增332例確診，鑑於疫情升溫，南韓政府明起將在全國實施二級防疫措施。（彭博）

    2020-08-22 10:34:52

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（22日）新增332例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，這是南韓過去5個多月以來的單日最高紀錄，也是連續第9天單日新增3位數確診人數。鑑於疫情升溫，南韓政府明（23日）起將在全國實施二級防疫措施。

    根據《韓聯社》報導，南韓今天新增332例確診，其中315例都是本土病例。今天是南韓自3月8日新增367例以來，單日新增最多病例的一天。此外，自本月14日新增103例以來，南韓已經連續9天都新增3位數的病例，這9天內就新增了2232例確診。南韓迄今累計1萬7002例確診，其中309例死亡。

    南韓今天新增的332例有超過6成來自首都首爾及周邊的京畿道，首爾通報了127例，京畿道則是91例。首都圈的病例激增與「愛第一教會」爆發群聚感染有關，截至21日中午，與該教會相關的病例已達到723例。首爾、京畿道及仁川日前已實施二級防疫措施。

    《韓聯社》最新報導指出，鑑於疫情升溫，南韓政府將在明日把二級防疫措施擴及全國。南韓防疫措施由低至高依序為一至三級，二級防疫措施包含關閉卡拉OK、夜店、網咖等12類高風險場所，並禁止室內50人、室外100人以上的集會活動。

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