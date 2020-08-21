軍武新知》英國耗資1億開發全新混合動力技術 將於兩型裝甲車實測

英國國防部宣佈，全新的混合動力技術已經在英國陸軍「獵狐犬」裝甲車及「豺狼2型裝甲車上展開測試，圖為「獵狐犬」裝甲車。（歐新社）

2020-08-21 14:21:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部20日宣佈，全新的混合動力技術已經在英國陸軍「獵狐犬」（Foxhound）裝甲車及「豺狼2型」（Jackal 2）裝甲車上展開測試，該計畫耗資近300萬英鎊（約為新台幣1.16億元），預期能提供更好的匿蹤性及爆發力，以維持英國的戰場優勢。

據《Defence Blog》報導，這項全新的混合動力技術，為英國裝甲車提供了更安靜的移動方式，透過混和的驅動系統，將帶來更永續的效益，並且取得軍事優勢，包含降低噪音及增加匿蹤能力，電力系統更可以提供改變戰場初始的爆發力。

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《Defence Blog》指出，全新混合動力系統係由英國NP Aerospace公司所開創，其與英國通用動力 （General Dynamics）及Supacat and Magtec公司合作，打造帶有全新混合動力系統「獵狐犬」及「豺狼2型」甲車的原型車。

英國國防部門高層表示，「最重要的是，我們的裝甲車必須配備最新技術，這樣我方才能維持戰場優勢」，他補充提及，「這些測試將確保陸軍能擁有最新穎、最安全以及最有效的技術，以支持英國榮景，為車輛的永續性及軍事效能帶來持續性的改善」。

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