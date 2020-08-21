為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》英國耗資1億開發全新混合動力技術 將於兩型裝甲車實測

    英國國防部宣佈，全新的混合動力技術已經在英國陸軍「獵狐犬」裝甲車及「豺狼2型裝甲車上展開測試，圖為「獵狐犬」裝甲車。（歐新社）

    英國國防部宣佈，全新的混合動力技術已經在英國陸軍「獵狐犬」裝甲車及「豺狼2型裝甲車上展開測試，圖為「獵狐犬」裝甲車。（歐新社）

    2020-08-21 14:21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部20日宣佈，全新的混合動力技術已經在英國陸軍「獵狐犬」（Foxhound）裝甲車及「豺狼2型」（Jackal 2）裝甲車上展開測試，該計畫耗資近300萬英鎊（約為新台幣1.16億元），預期能提供更好的匿蹤性及爆發力，以維持英國的戰場優勢。

    《Defence Blog》報導，這項全新的混合動力技術，為英國裝甲車提供了更安靜的移動方式，透過混和的驅動系統，將帶來更永續的效益，並且取得軍事優勢，包含降低噪音及增加匿蹤能力，電力系統更可以提供改變戰場初始的爆發力。

    《Defence Blog》指出，全新混合動力系統係由英國NP Aerospace公司所開創，其與英國通用動力 （General Dynamics）及Supacat and Magtec公司合作，打造帶有全新混合動力系統「獵狐犬」及「豺狼2型」甲車的原型車。

    英國國防部門高層表示，「最重要的是，我們的裝甲車必須配備最新技術，這樣我方才能維持戰場優勢」，他補充提及，「這些測試將確保陸軍能擁有最新穎、最安全以及最有效的技術，以支持英國榮景，為車輛的永續性及軍事效能帶來持續性的改善」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》英國秋季將派艦隊至黑海 與烏克蘭海軍進行聯演
    2020-08-19 16:36

    軍情動態》英國秋季將派艦隊至黑海 與烏克蘭海軍進行聯演
    軍情動態》打造太空同盟 美英共享太空資料庫
    2020-08-19 10:42

    軍情動態》打造太空同盟 美英共享太空資料庫
    『地段』決定一切 林口地標就看這案

    『地段』決定一切 林口地標就看這案
    軍情動態》逐步汰換舊款甲車 新加坡獵人步兵戰鬥車正式部署
    2020-07-26 10:04

    軍情動態》逐步汰換舊款甲車 新加坡獵人步兵戰鬥車正式部署
    軍情動態》英國貝宜獲美陸軍訂單 整合戰鬥車輛油電動力系統
    2020-07-20 16:38

    軍情動態》英國貝宜獲美陸軍訂單 整合戰鬥車輛油電動力系統
    黃金地段加上稀有小宅，潛藏購屋客湧出

    黃金地段加上稀有小宅，潛藏購屋客湧出
    國際今日熱門
    2020-08-20 15:43

    T恤字樣涉侮辱賀錦麗 亞馬遜下架性別歧視商品

    2020-08-20 18:05

    日印高峰會》習大好焦慮 日印恐聯手斷「海上生命線」？ 影片

    2020-08-20 17:19

    亞馬遜大火延燒 瀕危鸚鵡棲地受威脅

    2020-08-20 15:51

    南韓確診數快速攀升！ 首爾宣布明起禁止10人以上街頭集會

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播