軍情動態》英國貝宜獲美陸軍訂單 整合戰鬥車輛油電動力系統

英國貝宜系統近期獲得美國陸軍3220萬美元（約為新台幣9.5億元）訂單，將整合油電混合動力系統至美國陸軍戰鬥車輛，圖為美軍布雷德利戰車。（歐新社）

2020-07-20 16:38:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國貝宜系統（BAE Systems）近期宣佈，獲得美國陸軍3220萬美元（約新台幣9.5億元）合約，將把油電混合動力系統整合至美國陸軍戰鬥車輛，預計於夏季著手進行相關整合，會以現有的布雷德利（Bradley Fighting Vehicle）作為測試平台。

據《Defence Blog》報導，英國貝宜系統近期獲得美國陸軍快速能力和關鍵技術辦公室（Rapid Capabilities and Critical Technologies Office）3220萬美元訂單，將整合油電混合動力系統至美國陸軍戰鬥車輛。

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《Defence Blog》指出，油電混合動力系統旨在增加美國陸軍車輛的效率及動力產出，試圖讓美國陸軍車輛在未來的戰場上，擁有更好的能動性，貝宜系統及英國跨國防禦技術公司QinetiQ計畫於夏季開始進行整合作業，會以現有的布雷德利戰車作為測試平台。

貝宜系統地面載具產品線主管戴維斯（Scott Davis）指出，「貝宜系統已在相關產業上投資40年，以發展油電混合動力技術及開發各型車輛架構」，他表示，「電氣化的系統，將為現有與未來平台帶來突破性的能力，讓戰士們可以維持戰場優勢」。

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