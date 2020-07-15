為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美英簽關鍵技術發展協議 推動聯合軍事現代化

    美英兩國政府14日簽署協議，推動兩國聯合軍事現代化，共同發展關鍵領域軍工技術，圖為美國與英國傘兵共同執行任務。（擷取自美國陸軍網站）

    美英兩國政府14日簽署協議，推動兩國聯合軍事現代化，共同發展關鍵領域軍工技術，圖為美國與英國傘兵共同執行任務。（擷取自美國陸軍網站）

    2020-07-15 15:18:16

    〔即時新聞／綜合報導〕為加強美國陸軍與英國軍隊的作戰整合，兩國政府14日簽署協議，推動兩國聯合軍事現代化，共同發展關鍵領域軍工技術，在2023年至2027年間，打造互補技術，包含建構數位溝通管道、長程精準火力打擊、直升機垂直起降能力整合等，縮小兩國軍工差距，進一步達到聯合作戰的整合能力。

    《國防新聞》報導，美國與英國政府14日簽署協議，推動兩國軍事聯合現代化，共同發展關鍵領域軍工技術。英國國防部14日發表聲明指出，英國軍隊大臣赫佩（James Heappey）與美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）於當天簽署合作協議，在倫敦的會談中，雙方同意共同推展聯合軍事現代化。

    《國防新聞》指出，英國政府在聲明中強調，這份協議象徵兩國將彼此之間的行動「正式化」，在持續演進的現代戰爭中，掌握加速彼此合作效率的機會。在2023年至2027年間，打造互補技術，包含建構數位溝通管道、長程精準火力打擊、直升機垂直起降能力、陸軍地面殺傷力以及加強定位導航技術等，企圖讓兩國陸軍更具相容性，降低聯合行動的誤差，縮小軍工技術差距。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》降低人員風險 美軍欲升級M1150破障車成遠端操控
    2020-07-15 12:17

    軍情動態》降低人員風險 美軍欲升級M1150破障車成遠端操控
    軍情動態》近期最大規模！ 美軍逾400名傘兵演訓空降關島
    2020-07-01 17:00

    軍情動態》近期最大規模！ 美軍逾400名傘兵演訓空降關島
    永慶房屋助攻社區評鑑角逐全國資格

    永慶房屋助攻社區評鑑角逐全國資格
    軍情動態》防禦升級！ 美軍愛三飛彈成功攔截戰術彈道飛彈
    2020-06-27 10:59

    軍情動態》防禦升級！ 美軍愛三飛彈成功攔截戰術彈道飛彈
    軍情動態》不景氣促使年輕人投身軍旅 美陸軍今夏準備大舉募兵
    2020-05-25 09:19

    軍情動態》不景氣促使年輕人投身軍旅 美陸軍今夏準備大舉募兵
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    國際今日熱門
    2020-07-14 16:52

    阿爾卑斯山純淨水源受汙染 知名礦泉水Evian驗出微量禁用農藥

    2020-07-14 16:31

    武漢肺炎》東京再增143例 新宿劇場群聚感染案波及850人

    2020-07-14 15:26

    軍情動態》英國明年擬派航艦打擊群赴遠東 對付中國威脅

    2020-07-14 15:46

    中國駐英大使劉曉明：兩國關係正處於重要關口

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播