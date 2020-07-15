軍情動態》美英簽關鍵技術發展協議 推動聯合軍事現代化

美英兩國政府14日簽署協議，推動兩國聯合軍事現代化，共同發展關鍵領域軍工技術，圖為美國與英國傘兵共同執行任務。（擷取自美國陸軍網站）

2020-07-15 15:18:16

〔即時新聞／綜合報導〕為加強美國陸軍與英國軍隊的作戰整合，兩國政府14日簽署協議，推動兩國聯合軍事現代化，共同發展關鍵領域軍工技術，在2023年至2027年間，打造互補技術，包含建構數位溝通管道、長程精準火力打擊、直升機垂直起降能力整合等，縮小兩國軍工差距，進一步達到聯合作戰的整合能力。

據《國防新聞》報導，美國與英國政府14日簽署協議，推動兩國軍事聯合現代化，共同發展關鍵領域軍工技術。英國國防部14日發表聲明指出，英國軍隊大臣赫佩（James Heappey）與美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）於當天簽署合作協議，在倫敦的會談中，雙方同意共同推展聯合軍事現代化。

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《國防新聞》指出，英國政府在聲明中強調，這份協議象徵兩國將彼此之間的行動「正式化」，在持續演進的現代戰爭中，掌握加速彼此合作效率的機會。在2023年至2027年間，打造互補技術，包含建構數位溝通管道、長程精準火力打擊、直升機垂直起降能力、陸軍地面殺傷力以及加強定位導航技術等，企圖讓兩國陸軍更具相容性，降低聯合行動的誤差，縮小軍工技術差距。

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