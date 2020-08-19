軍情動態》英國秋季將派艦隊至黑海 與烏克蘭海軍進行聯演

英國未來將在黑海發起多國海事訓練計畫，並於秋季將英國皇家海軍派至黑海，與烏克蘭海軍聯演，圖為去年「海風-2019」聯演。（歐新社）

2020-08-19 16:36:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐烏克蘭基輔大使館18日在網站上表示，英國未來將在黑海發起多國海事訓練計畫，並於秋季將英國皇家海軍派至黑海，與烏克蘭海軍聯演，除強化北約聯軍的合作能力外，亦將加強烏克蘭對抗威脅的能力。

綜合外媒報導，英國駐烏克蘭基輔大使館18日於網站上發佈聲明指出，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）訪烏期間表示，英國將在黑海啟動多國海事訓練計畫，以加強烏克蘭軍隊在黑海對抗威脅的能力，預計在秋季將英國海軍派至黑海，與烏克蘭海軍聯演。

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華勒斯說，「就任國防大臣以來，這是第2次到訪烏克蘭，一切都很好，而多國海事訓練計畫將是深化英國與烏克蘭國防關係的一步」，他還指出，「多國海事訓練計畫將強化全球北約聯軍的力量，並使我們以烏克蘭「機會強化夥伴」（Enhanced Opportunities Partner）位階為基礎，進一步發展」。

網站聲明表示，英國國防部從2015年2月起就在烏克蘭進行名為「軌道」（Orbital）的軍事演習，在聯演行動中，英國傳授烏克蘭軍人如何進行醫療救助、組織後勤、反狙擊戰鬥和步兵戰鬥等，英國國防部資料指已經有超過1.8萬人完成了培訓。另外，不論是「軌道」軍演或是新的多國海事訓練計畫，都將有美軍從旁協助。

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