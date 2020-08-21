美國民主黨新黨綱 移除一中政策並挺香港自治

美國民主黨全代會今天進入重頭戲，前副總統拜登將正式接受提名。根據外媒報導，民主黨黨代表已通過最新黨綱，相較2016年版本，新版黨綱移除「一中政策」並挺香港自治。（路透資料照）

2020-08-21 10:56:27

〔中央社〕美國民主黨全代會今天進入重頭戲，前副總統拜登將正式接受提名。根據外媒報導，民主黨黨代表已通過最新黨綱，相較2016年版本，新版黨綱移除「一中政策」並挺香港自治。

民主黨為期4天的全國代表大會今天邁入最後一天，受疫情影響，今年大會首次透過線上舉辦。根據「紐約時報」（New York Times）報導，民主黨黨代表18日通過最新版黨綱，但目前官方尚未公布通過版本。

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根據民主黨黨綱委員會提交黨代表審議的2020版黨綱內容，相較2016年版本，涉及台灣部分刪除原有的「一中政策」，但仍保留承諾遵守「台灣關係法」，並支持兩岸議題以符合台灣人民期望及最大利益的和平解決方案處理。

2020年版黨綱指出，民主黨相信中國挑戰不只侷限在軍事方面，故將阻止並回應北京侵略行徑，並重申堅持航行自由，及抵抗中國軍隊在南海的威嚇脅迫行徑。

除此之外，民主黨2016年黨綱只概略承諾促進對人權的尊重，包括藏人人權。但2020年送審版本花一整個段落，關切中國對香港自治與新疆維吾爾族的壓迫，並承諾將充分履行「香港人權與民主法」，制裁損害香港自治的官員、金融機構、企業與個人，也將信守「維吾爾人權政策法」。

針對民主黨整體對中政策，2020年版黨綱指出，民主黨對中國的作法將以美國國家與盟友利益為指引，並會以清楚、強硬及一致的方式，抵抗引發經濟、安全及人權深度關切的中國政府行為。

2020年版黨綱也強調，將保護美國勞工，免於受到中國政府不公平貿易行為影響，包括操縱貨幣、竊取智慧財產權等。

不過，2020年版黨綱表示，民主黨對中政策不會訴諸不利己的單方面關稅戰，或是讓自身陷入新冷戰的陷阱，「這些錯誤只會放大中國重要性、過度軍事化美國政策，並傷害美國勞工」。

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